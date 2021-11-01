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  • Vincenzo Montella: Aslında beklediğimiz gibi bir maç oldu
Spor

Vincenzo Montella: Aslında beklediğimiz gibi bir maç oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

1 Kasım 2021 Pazartesi 23:00 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 23:00
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Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, iyi hazırlandıkları bir maçtan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi. Montella, "Aslında beklediğimiz gibi bir maç oldu. Rakibe hiç alan vermedik. Alan vermeden devam ettirdik. Öne de geçmişken bu skor için üzgünüz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hazırlıklı gelmiştik ama üzgün bir şekilde buradan ayrılıyoruz" şeklinde konuştu.

"PAS HATALARI MAÇIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ"

Montella, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Mario Balotelli'nin bir sakatlığının olmadığını ve bu kararın taktiksel olduğunu söyledi.

Montella, orta sahada yaptıkları pas hatalarının maçın seyrini değiştirdiğini söyleyerek, "Pas hataları, maçın yönünü değiştirdi. Basit bir pas gibi gözükse de böyle hatalar olabiliyor. Ama bizim devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Öte yandan İtalyan teknik adam, genç oyuncu Yunus Akgün ile ilgili gelen bir soruya ise "Tabii ki de gelişime açık olan bir futbolcu. Bitiriciliğini ve oyun içi devamlılığını geliştirmesi gerekiyor. Bunları geliştirebilirse zaten yeteneği var, daha iyi yerlere gelebilir" cevabını verdi.

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