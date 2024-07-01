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  • Vincenzo Montella, Avusturya maçı öncesi konuşuyor! ''Arda'yı oynatmamak mümkün değil''
Spor

Vincenzo Montella, Avusturya maçı öncesi konuşuyor! ''Arda'yı oynatmamak mümkün değil''

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 son 16 turunda karşılaşacağımız Avusturya maçı öncesinde konuşuyor.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 21:20 - Güncelleme:
Vincenzo Montella, Avusturya maçı öncesi konuşuyor! ''Arda'yı oynatmamak mümkün değil''
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve savunma oyuncusu Mert Müldür, EURO 2024 son 16 turunda karşılaşacağımız Avusturya maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor.

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İŞTE VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Avusturya bana bir kulübünü hatırlatıyor. Birçok alanda çok başarılı bir takım var karşımızda."

"Kenan Yıldız çok profesyonel bir oyuncu, mentali çok güçlü ama 90 dakikada daha tutarlı olma anlamında daha iyi olabilir. Pozisyonları biraz daha iyi bitirmesi gerekiyor diye düşünüyorum."

'ARDA'YI OYNATMAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

"Yeterice iyiyseniz, yaşınız da yeterlidir. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Geliştirmesi gereken yerler var" ama oynatmamak mümkün değil. Onun gibi bir oyuncu olmadığında farkını hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu, kendini birtakım alanlarda kendini geliştirmesi gerekiyor ve bunu da yapacaktır."

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