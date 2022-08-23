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Spor

Vincenzo Montella: Beğenmediğim olaylar yaşandı

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-2 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Ağustos 2022 Salı 00:32 - Güncelleme:
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'ye 4-2 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Deneyimli teknik adam, "Kora kor oynadığımız bir maç. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum, gurur duyuyorum onlarla. Beraberlik de yakalayabilirdik. İkinci yarıda bazı olaylar da yaşandı hiç hoşuma gitmeyen ama ben onları kendime saklıyorum." dedi.

İtalyan antrenör, sözlerine, "Takım ruhundan gerçekten hoşnut kaldım. Ama bazı gerilmeler oldu, futbolcularımızı fazla gerdiler. Beğenmediğim olaylar yaşandı. Ama takım ruhunu yansıttığımız için futbolcuları tebrik ediyorum." diye devam etti.

Son olarak maç sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ne konuştuğu sorulan Montella, "Jorge Jesus, deneyimli biri olduğu için maç sonunda beni sakinleştirdi." diye konuştu.

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