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Spor

Vincenzo Montella: Belhanda'nın golü ertemiz bir goldü

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Trabzonspor'u 3-2 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

13 Eylül 2022 Salı 00:16 - Güncelleme:
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Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, 3-2 kazanılan Trabzonspor mücadelesi sonrası konuştu.

İtalyan teknik adam, "Çok, çok ama çok mutluyum. Bizim futbolcular sonuna kadar takım ruhu gösterdi, mücadele etti. Beni mutlu ettiler. Çok temiz 10 gol pozisyonumuz var. Trabzonspor büyük takım ilk pozisyonda penaltı aldılar, ikincide de gol yaptılar. Bu maçları kaybetmek kolay ama bizim takım beni şaşırttı. Sonuna kadar savaştılar ve kazandılar." dedi.

İtalyan teknik adam, "Bütün sezon forvetsiz oynayamazsınız. Britt Assombalonga ve Artem Dzyuba'yı dört gözle bekliyorum." açıklamasında bulundu.

Son olarak Belhanda'nın iptal edilen golüne de değinen Montella, "Belhanda'nın golü iptal olmamalıydı. Hakem topa dokunulmadığını düşünmüş olabilir. Ancak VAR devreye girebilirdi. Tertemiz bir goldü." diye konuştu.

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