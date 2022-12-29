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  • Vincenzo Montella: Bir teknik adam, takımı pozisyon üretemezse endişelenmeli
Spor

Vincenzo Montella: Bir teknik adam, takımı pozisyon üretemezse endişelenmeli

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Aralık 2022 Perşembe 22:51 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Bir teknik adam, takımı pozisyon üretemezse endişelenmeli
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzon Montella, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından konuştu.

Mağlubiyetle ilgili konuşan Vincenzo Montella "2022'yi mağlubiyetle tamamladık, bu sonucu istemiyorduk. İyi başladık ama Beşiktaş golü buldu. İkinci yarıda beraberliği bulacak oyunu sergiledik ama top girmedi. Kafa ve fiziksel olarak iyice dinlenmemiz gerekiyor. Toparlanmamız lazım. Sonrasında 2023'e iyi girmemiz gerekiyor. Üzülüyorum çünkü futbolcularımız sahada her şeyi yaptı." dedi.

Vincenzo Montella "Bir teknik adam, takımı pozisyon üretemezse endişelenmeli. Ancak biz pozisyon buluyoruz. Eksiklerimiz mutlaka var, bunun üzerine çalışacağız ve düzelteceğiz." açıklamasını yaptı.

Brezilya efsanesi Pele ile ilgili konuşan Vincenzo Montella "Pele... Bir efsaneyi daha kaybettik. Ailesine sevgilerimi gönderiyorum. Uzun zamandır mücadele veriyordu ama olmadı." dedi.

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