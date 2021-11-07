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Spor

Vincenzo Montella: Böyle bir takıma karşı oynadığımız için mutluyum

Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Kasım 2021 Pazar 19:05 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 19:05
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Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, galibiyetin ardından, "İlk yarı ortada geçen bir maç oldu. İlk yarı endişeli oynadık. Endişe varmış gibi oynadık ama ikinci yarıya çok farklı bir şekilde çıktık. Çocuklar da sonuna kadar iyi mücadele verdi. Kompakt bir şekilde böyle bir takıma karşı oynadığımız için mutluyum. Çok fiziksel ve iyi yerde olan bir takıma karşı oynadık. O yüzden tebrik ediyorum. Başkanımızın vefat eden sevgili annesine bu galibiyeti armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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