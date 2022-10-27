Vincenzo Montella: Böyle oynarsak kolay kolay maç kaybetmeyiz

Spor Toto Süper Lig'in 12.haftasında evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, Pazar günü saat 17.00'de deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdüren mavi-lacivertli ekip, antrenmanlara ısınmayla başladı. Koşuyla devam eden idman, pas organizasyonları, dar alan oyunu ve Kayserispor maçının taktik çalışmasıyla tamamladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella," Aslında böyle bir beraberlik almak maç sonunda bizi üzdü. Çünkü oynadığımız ve gösterdiğimiz performans sonrasında açıkçası herkes üzgündü. Ama biliyorsunuz, futbolda bazen çok üretirsiniz ancak sonucu alamazsınız. Beraberlikle yetinmek zorunda kaldık. Gerçekten takımın performansından dolayı çok mutluyum. Herkes sonuna kadar mücadele verdi. Böyle oynarsak futbolda biliyorsunuz, bu tarz performans gösterirseniz kolay kolay da maç kaybetmesiniz. O yüzden pozitif bir maçtı aslında bunu söylemek istiyorum" dedi.

"ZORLU BİR DEPLASMAN OLACAK"

Şuan sıralamada 2'inci olduklarını ancak sıralamayı bakmaksızın yollarına devam ettiklerini dile getiren Montella, "Bizim kendi yolumuza bakmamız gerekiyor. Biz bu şekilde performansları üretmek zorundayız ve orada olmak zorundayız. O yüzden kim ne yaptı ne etti önemli değil. Şuan da zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Son 6 maçta 13 puan toplayan Kayserispor'a karşı bir maç oynamaya gidiyoruz. Son iki maçını da iki galibiyetle kapatan bir deplasmanımız olacak. Baktığınızda 13 puanın son 2 maçı da kendi kazandığı maçlarda Galatasaray'ı yenerek iki galibiyeti var. O yüzden zorlu bir deplasman Olacak. Ama biz kendi kendi yolumuza bakacağız ve tabii ki de gelişmek zorundayız. Gelişime açık bir takımız ve daha da fazla gelişerek kendi futbolumuzu en iyi seviyeye taşımamız gerekiyor" diye konuştu.

Montella son olarak, "Takımı sahaya dizeceğim zaman hangisi bize daha faydalı olur onun düşüncesiyle hareket ediyorum. Tabii ki de oynayanları saygı duyulması gerekiyor ve oynamayanlara da çok saygı duyulması gerekiyor. Çünkü herkes burada mücadele veriyor. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin arkasında ikinci en iyi forvet hattı biz de takımsal olarak, rakamsal olarak baktığınızda ligin ikinci en çok gol atan takımıyız" dedi.