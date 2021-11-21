İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2021 Pazar / 16 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,285
  • EURO
    12,7504
  • ALTIN
    668.248
  • BIST100
    1737.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo Montella: Bu galibiyet tarihsel olarak önemliydi
Spor

Vincenzo Montella: Bu galibiyet tarihsel olarak önemliydi

Süper Lig'in 13. haftasında Altay'ı 3-1 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maç sonu açıklamalarda bulundu.

21 Kasım 2021 Pazar 19:02 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 19:02
ABONE OL

Süper Lig'in 13. haftasında Altay'ı 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından konuştu.

İşte Vincenzo Montella'nın sözleri:

Çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Uzun zamandır bu sahada galip gelemiyorduk. Bu galibiyet tarihsel olarak da önemliydi. İlk yarıda ve ikinci yarıda takım istediğimiz gibi oynadı. İlk yarıda daha önceden bitirebilirdik maçı. Pozisyonları kaçırdığımız için can çekişmek zorunda kaldık. Çocukları tebrik ediyorum, istediğimiz sonucu aldık" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.