Vincenzo Montella: Bu galibiyet tarihsel olarak önemliydi

21 Kasım 2021 Pazar 19:02 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 19:02

Süper Lig'in 13. haftasında Altay'ı 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından konuştu.

İşte Vincenzo Montella'nın sözleri:

Çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Uzun zamandır bu sahada galip gelemiyorduk. Bu galibiyet tarihsel olarak da önemliydi. İlk yarıda ve ikinci yarıda takım istediğimiz gibi oynadı. İlk yarıda daha önceden bitirebilirdik maçı. Pozisyonları kaçırdığımız için can çekişmek zorunda kaldık. Çocukları tebrik ediyorum, istediğimiz sonucu aldık" ifadelerini kullandı.

