Vincenzo Montella: Bu zirve yarışında olduğumuz için mutluyuz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'de 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen araya 3. sırada giren takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

Lige verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren mavi-lacivertli ekibin teknik direktörü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kamp yaptıkları Belek'i öven İtalyan teknik adam, "Mükemmel bir merkezde olduğumuz için mutluyuz. Mükemmel sahaların olduğu, iyi bir çalışma ortamı bulduğumuz bir yerdeyiz." dedi.

Süper Lig'de 13 maçta aldığı 24 puanla lider Fenerbahçe'nin 5, ikinci Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 3. sırada bulunan Adana temsilcisinin teknik direktörü, performanslarıyla ilgili, "Ligde çok iyi geçirdiğimiz ilk bölümü geride bıraktık. Ancak şu anda neler yaptığımızdan ziyade neler yapılabileceğimize odaklanıyoruz. Her şey sıfırdan başlayacak gibi. Artık eskiyi değil neler yapabileceğimizi düşüneceğiz. Adım adım ilerleyeceğimiz yola odaklanmamız gerek." diye konuştu.

Süper Lig'de geçen sezonla bu sezonki rekabeti yorumlayan Montella, "Ligdeki seviye geçen sezona göre kesinlikle yükseldi. Bu, rekabeti de etkiledi. Bu zirve yarışında olduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde İtalya'nın önemli kulüplerinde top koşturan Montella, "Rekabeti çok yüksek bir ligde mücadele ediyoruz. Avrupa standartlarında bir lig olmaya başladı. Sadece maç içindeki duraksamaları aza düşürmemiz, tempoyu artırmamız gerek. Bunu yapabilirsek çok daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.