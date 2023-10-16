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  • Vincenzo Montella büyük zafer sonrası konuştu: ''Hepimiz hak ettik''
Spor

Vincenzo Montella büyük zafer sonrası konuştu: ''Hepimiz hak ettik''

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, 'Hepimiz hak ettik. Önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız.' sözlerini kullandı.

16 Ekim 2023 Pazartesi 00:42 - Güncelleme:
Vincenzo Montella büyük zafer sonrası konuştu: ''Hepimiz hak ettik''
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Letonya'yı 4-0 yenerek EURO2024'ü garantileyen Türkiye'de teknik direktörümüz Vincenzo Montella, maçın ardından açıklama yaptı.

"GURUR DUYUYORUM"

"Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Futbolcularımız bu hafta her şeyini bana teslim etti,. Onların hocası olmaktan gururluyum. Bu galibiyetten mutluyum. Almanya'ya gitmek de beni aşırı gururlandırıyor. Şimdi birincilik için mücadelemizi verebiliriz."

"GELİŞTİĞİMİ HİSSEDİYORUM"

"Hoca olarak iletişim konusunda geliştiğimi hissediyorum. Daha iyi bir noktaya geldim. Bir birliktelik yakaladık ve sonucu futbolcular aldı."

"GÜZEL SONUÇLAR ALDIK"

"Güzel sonuçlar aldık. 1-0'dan sonra biraz sıkıntı yaşadık. Onun üstüne çalışacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. EURO 2024'te en iyisini yapmak istiyoruz. Coşkulu, mutlu olacağız."

"ŞAMPİYONAYA HAZIRLANACAĞIZ"

"Hepimiz hak ettik. Önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız."

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