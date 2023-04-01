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Spor

Vincenzo Montella: Çocuklarımla gurur duyuyorum

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella müsabakayı değerlendirdi.

1 Nisan 2023 Cumartesi 23:31 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Çocuklarımla gurur duyuyorum
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Montella yaptığı açıklamada, "Futbolcularımı tebrik ederim. Galatasaray'a karşı 75 dakika gole yakın olan bizdik. Bu tarz atmosferlerde ceza sahası dışından gol yiyerek mağlup olabiliyorsunuz. Onlar da yeteneklerini konuşturdu. 75. dakikaya kadar her iki takım da gol bulabilirdi. Çok eğlenceli bir maç izlettik. Ama maalesef kaybettik." dedi.

Montella, "Çocuklarımla gurur duyuyorum. Herkes sonuna kadar mücadele etti. Jorge Morel farklı pozisyona oynadı ama çok iyiydi. Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo'ya karşı çok iyi performans sergiledi. Hala hayallerimizin gerçek olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Son yirmi dakikada farklı bir maç oluyor. Onların oyuncu değişiklikleri daha etkili oldu gibi ama bence öyle değil. Emre Akbaba iki kişilik koştu ve çok yoruldu. Henry Onyekuru'yu sakatlanmadan önce çıkaracaktım. Mağlubiyeti oyuncu değişikliklerimize bağlamıyorum." diye konuştu.

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