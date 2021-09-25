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Spor

Vincenzo Montella: Daha farklı kazanabilirdik

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor'un Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

25 Eylül 2021 Cumartesi 22:35 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 22:35
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Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella maç sonu konuştu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Aslında çalıştığımız gibi önde basarak başladık. Takım, aynı gösterdiğimizi yaptı. Sonuç için çok çok mutluyum. İlk yarının belirli bölümünde takım biraz geride kaldı. Aslında biraz daha çalışmamız gereken bir konu daha var oda devamlılığı getirebilmek. Tabi ilk yarı baktığınızda kaçan pozisyonlarımız var. Golden sonra onları da değerlendirseydik farklı bir sonuç alabilirdik. Ama tabii ki de çok mutluyum. Takıma baktığınızda geride kalmasına rağmen çok derli toplu, disiplinli bir şekilde defans yapmaya devam etti" diye konuştu.

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