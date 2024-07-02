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  • Vincenzo Montella'dan maç önü açıklaması! ''En iyi 11'i çıkardık''
Spor

Vincenzo Montella'dan maç önü açıklaması! ''En iyi 11'i çıkardık''

EURO 2024'te Avusturya ile son 16 turunda karşılaşacağımız maçtan önce A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

2 Temmuz 2024 Salı 21:20 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan maç önü açıklaması! ''En iyi 11'i çıkardık''
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 son 16 turunda karşılaşacağımız Avusturya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella maçla ilgili, "Maçın önemini hepimiz biliyoruz. Bunun bilincinde hazırlandık. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Bu maçta çok özgüvenli olmamız gerekiyor. Topa sahip olduğumuzda pas oyunumuzu göstermemiz gerekiyor. En çok gol beklentisi olan üçüncü milli takımız. Bu özgüvenle maçımıza çıkacağız." dedi.

İlk 11'imiz hakkında konuşan Montella, "Şu an maça başlayabilecek en iyi 11'i çıkardık. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın farklı özellikleri var. Maç içerisinde pozisyon değiştirerek oynayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Montella, maç öncesi konuşma yaptığını söyleyerek, "Son konuşmayı otelden ayrıldıktan sonra yaptık. Maça gelene kadar çok fazla detay eklenebiliyor. Burada da maça kadar konuşmayı devam ettireceğiz." sözlerini sarf etti.

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