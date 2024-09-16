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  • Vincenzo Montella: EURO 2024 için övgüleri duymak gurur vericiydi
Spor

Vincenzo Montella: EURO 2024 için övgüleri duymak gurur vericiydi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 14. UEFA Milli Takım Teknik Direktörleri Konferansı'na katıldı. Tecrübeli hoca EURO 2024 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

16 Eylül 2024 Pazartesi 23:05 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: EURO 2024 için övgüleri duymak gurur vericiydi
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Vincenzo Montella, 14. UEFA Milli Takım Teknik Direktörleri Konferansı'na katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen etkinlik, UEFA Genel Sekreter Vekili Giorgio Marchetti ve ev sahibi Almanya'nın sportif direktörü Rudi Völler'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Konferansta 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) teknik gözlemcileri Rafael Benitez, David Moyes, Pat Bonner ve Michael O'Neill'ın katılımıyla organizasyonun teknik ve taktik analizinin yapıldığı oturum düzenlendi.

Bu oturumun ardından UEFA Teknik Eğitim ve Gelişim Direktörü Olivier Doglia ile UEFA Teknik Gözlemcisi Ioan Lupescu'nun moderatörlüğünde teknik direktörlerin fikir alışverişinde bulunduğu bir forum organize edildi.

Vincenzo Montella, yaptığı açıklamada, uluslararası futbol camiasındaki meslektaşlarıyla çeşitli platformlarda bir araya gelmenin kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, "Turnuvanın teknik gözlemcileri ve diğer teknik direktörlerle birlikte EURO 2024'ün bir değerlendirmesini yapmak çok değerliydi. Turnuvayı enine boyuna tartıştık ve oyuna dair ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin organizasyonda sergilemiş olduğu futbolla ilgili övgüleri duymak da çok gurur vericiydi." ifadelerini kullandı.

  • Vincenzo Montella
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  • EURO 2024

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