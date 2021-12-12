Vincenzo Montella: Futbolculara maçı son dakikada gelen golle kazanacağımızı söylemiştim

12 Aralık 2021 Pazar 17:01 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 17:03

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, galibiyete sonuna kadar inandıkları için oyuncularını tebrik etti.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın bekledikleri ve tam hazırlandıkları gibi geçtiğini söyledi.

Giresun ekibinin ligin son 9-10 haftalık periyodundaki iyi performansına değinen Montella, şöyle konuştu:

"Yani çok formda olan bir takım. Rakibi bozan bir takıma karşı da oynayacağımızı biliyorduk. Baktığınızda çocuklarımız da hiçbir şekilde pes etmedi. Sadece ikinci yarının bir 10 dakikalık bölümünde konsantrasyonumuz düştü. Maçı son dakikalarda gelen bir golle kazanacağımızı da söylemiştik futbolcularımıza. O yüzden sonuna kadar inandıkları için onları tebrik etmek istiyorum."