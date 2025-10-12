A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maç haftasında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın açıklamaları...

"BU İLKLER İÇİN MUTLUYUZ"

"Çok zorlu bir deplasmana geldik. İlk yarı skor 1-1'di. Öne geçtiğimiz maçta bir anlığına değişti ama ikinci yarıda istediğimiz sonucu alabilmek için hırslıydık. Çok mutluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için. Bugün başka ilkler de var. Zeki ilk golünü attı, Hakan'ın 100. maçı. Kenan da özellikle resmi maçlarda ilk dublesi milli takım formasıyla. Bu ilkler için çok mutluyuz. Direkt rakiplerimizle gol averajını sıfırladık. Gürcistan maçı bizim için çok önemli. Direkt rakibimiz. O maça bugünden itibaren hazırlanmaya başlayacağız."

"GOL ATMASINI ÇOK İSTİYORDUK"

"Can'ın gol atmasını çok istiyorduk. 5-1'lik maçta 1 gole daha ihtiyacımız vardı. Can Uzun da bu golü hak ediyordu. Çok üzüldük şutu dışarı çıkınca. 6. golü attık İrfan ile, İrfan hep kenardan gelip maçlara imzasını atıyor. Çok mutluyuz."

"ÇOCUKLAR DEDİKLERİMİZİ UYGULADI"

"İkinci yarıya çıkarken taktiksel değişiklikler yaptı. Rakiplerin ritmine uymamamız, dikin pas atmamız gerektiğini söyledi. Çocuklar dediklerimizi uyguladı ve mükemmel bir ikinci yarı ortaya çıktı."

"BULGARLAR KUSURA BAKMASIN"

"İkinci yarı hızlıca golleri bulduk. Altı gol attıktan sonra fazla sevindik. Bulgaristanlı taraftarlar kusura bakmasın. Bizim için önemliydi. Gürcistan'la olan averaj durumundan dolayı sevindik."

"NE OLURSA OLSUN İSTİYORUZ"

"Dünya Kupası'na direkt mi gideriz yoksa play-off üzerinden gideriz bunu sahada göreceğiz. Ne olursa olsun, Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz."