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Spor

Vincenzo Montella: Geliştirmemiz gereken çok farklı noktalar var

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor'u 3-2 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA7 Ağustos 2022 Pazar 23:02 - Güncelleme:
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Giresunspor maçının ardından, "Bu galibiyeti bizlere armağan eden oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'a konuk olan Adana Demirspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Mücadelenin ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella değerlendirmelerde bulundu. Montella, "Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar kalabalık bir şekilde geldikleri için. Futbolcularıma da teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir galibiyeti bizlere armağan ettikleri için. Hala ligin başındayız. O yüzden geliştirmemiz gereken çok farklı noktalar var. Bizim sahada görmek istediğimiz detaylar var. Özellikle topun yönetiminde biraz daha ileri gidebilirdik. Daha iyi bir şekilde topa sahip olabilirdik diye düşünüyorum. Özellikle ikinci yarı mesafeler de açıldıkça daha fazla kendi kalecimizi konuşturabilirdik ama ligin başında olduğumuz için bunu geliştirmek için hayli zamanımız var. O yüzden bu konuda çok çalışacağız." dedi.

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