Vincenzo Montella: Gurur duyabileceğimiz bir akşam oldu

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 23:56 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 23:56

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 beraber kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Daha güzel bir akşam yaşayabilirdik ama oluşmadı maalesef." dedi.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaptıkları mücadele ve organizasyona uymalarından dolayı futbolcularını tebrik etti.

Hiç kimse burada kaybetmek istemiyordu" diyen Montella, şöyle konuştu:

Taraftarımızın da desteğiyle inanılmaz bir atmosfer oluşturduk. Hiçbir şekilde kendimizi geri çekmeden oynadığımız bir maç oldu. Rakibin ceza sahası içinde 43 kere topla buluştuk. O yüzden sadece gurur duyabileceğimiz bir akşam oldu. Tabii ki de istediğimiz gibi bitmedi maç. Daha güzel bir akşam yaşayabilirdik ama oluşmadı maalesef. O yüzden biraz acı tat bıraktı bizim ağzımızda.

Montella, soru üzerine iki beki aynı anda ileriye çıkarmadıklarını belirterek, "Organizasyonumuz sağ taraf ağırlıklıydı. Soldan da gittiğimiz pozisyon var. Tabii ki bu boşlukları kullanarak rakibe de zarar vermek isterdik. Bir çok pozisyona da girdik." dedi.

En çok gol atan üçüncü takım olduklarının hatırlatılması üzerine Montella, ligin en iyi dördüncü defansı ve ligin en iyi üçüncü ofansif oyununa sahip olduklarını öngördüğünü belirtti.

Montella, "43 kere rakip ceza sahasına girmişiz. O pozisyonları biraz daha iyi değerlendirseydik çok farklı bir sonuçla da karşılaşabilirdik." diye konuştu.