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Spor

Vincenzo Montella: Hakemin kararı maçı farklı yere getirdi

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Mart 2023 Pazar 20:16 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Hakemin kararı maçı farklı yere getirdi
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenilen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu sonucu aldıkları için memnuniyetsiz olduklarını belirterek, "Hak ettiğimiz bir sonuç değildi." dedi.

İlk 20 dakika takımını beğenmediğini ifade eden Montella, şunları kaydetti:

Çünkü çok agresif değildik, cesaretli değildik. 20. dakikadaki kırmızı kart, Belhanda'nın hatası Peres'in uyanıklılığı hakemin kararı maçı farklı yere getirdi. 20. dakikadan sonra takımımı çok beğendim. Sonuna kadar mücadele gösterdiler. Rakipten birçok bakımdan üstün oynadılar. 21 şut attık, rakip 15 şut attı. Belli dakikadan sonra da hem kalite hem yorgunluk ön planda oldu. Sonuçta bu tarz büyük takımlara karşı ufak tefek hatalar yaptığınızda cezalandırılıyorlar ama takımımı 20. dakikadan itibaren beğendim.

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