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Spor

Vincenzo Montella: Herkesin gönlü rahat olsun

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

15 Ekim 2023 Pazar 21:03 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Herkesin gönlü rahat olsun
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya maçı öncesi açıklama yaptı.

Montella yaptığı açıklamada, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Taraftarın coşkusunu gördük. Sıkıntı yaşarsak, bizi destekleyeceklerdir. Bu maç tehlikeli gibi duruyor. Ama biz istediğimiz sonucu almak istiyoruz." dedi.

Kadro tercihi ile ilgili de konuşan Montella, "Değişiklik yapma isteğim vardı. Yunus Akgün'ü ekledik ve İrfan Can Kahveci'yi dışarı aldık. İrfan geçen maç fiziksel olarak harika bir maç çıkardı. Bugün Yunus gibi farklı özellikleri olan bir oyuncuya ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.

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Vincenzo Montella ayrıca, "Bu akşam iyi bir oyunla istediğimiz sonucu almak niyetim. Sabırlı olmalıyız. Eski futbolcu olarak deneyimlerime göre konuşuyorum, bazen maçları 70. dakikaya kadar, bazen de 70. dakikadan sonra bitirebilirsiniz. Daha erken de olabilir. Herkesin gönlü rahat olsun." şeklinde konuştu.

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