A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'a karşı oynayacağımız maç öncesi basın mensuplarına demeçler verdi

"BEN OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Basın toplantısı öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Montella, şu ifadeleri kaydetti;

"Hırvatistan yerine Letonya ile başlamak ister miydi?"

"Zorlu bir başlangıç gibi gözükse de ben oyuncularıma güveniyorum. Bizim kaliteli oyuncularımız var. Burada milli gururumuzu ve isteğimizi sahaya yansıtacağız."

"ÖYLE BİR TÜRKİYE OLACAK Kİ..."

"Biraz kısa bir süremiz olsa da oyuncularımıza sahada görmek istediklerimizi anlattım. Öyle bir Türkiye göstereceğiz ki; geçmişe nazaran daha farklı işler yapan ve sahada daha farklı duran bir Türkiye olacak."

SAKATLAR İÇİN AÇIKLAMA



"Yusuf Sarı çok istekli bir oyuncu ama bu maçta bizimle olmayacak. Bir sonraki maça onu yetiştirmek istiyoruz. Stoperde çok önemli 3 eksiğimiz var ama mevcut oyuncularımızla çok büyük bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum."

"EN BÜYÜK İKİ TARİHE SAHİP ÜLKE"

"Türkiye ve İtalya, tarihsel olarak dünyanın en büyük tarihine sahip iki ülkesi son bin yıla baktığınızda. Kültürel olarak da birbirine yakın ülkeler. İtalyan olarak tabii ki mutluyum ancak Türk Milli Takımı'nın başında olduğum için de çok çok mutluyum."

'DEĞİŞİME HAZIR BİR GRUP GÖRDÜM'



"Bütün taktiklere saygı duyuyorum ama ben buraya geldiğimden beni iştahlı, değişime hazır bir futbolcu grubu gördüm. Rakibimiz son Dünya Kupası'nda üçüncü olmuş bir takım. Biz her şeye hazırız."

''SIKINTI YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM'

"Çok önemli eksiklerimiz var gibi gözükse de bu eksiklerimizi kapatabilecek oyuncularımız var. Arda Güler ve Mert Günok önemli eksikler ama ben her zaman elimde olan oyuncular ile planlama yaparım. Elimizdeki oyuncularla bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum."

'ŞANS YA DA ŞANSSIZLIK DEĞİL'

"Hırvatistan maçı ile başlamak yeni bir teknik direktör için avantaj mı?"

Vincenzo Montella: "Bunu bir şans ya da şanssızlık olarak görmüyorum. Hem kendimizi deneyeceğimiz, hem de çalıştıklarımızı sahada görmek istediğimiz bir maç olacak."

'FORVETLERİMİZ, KANATLARIMIZDI'

"Daha önce Adana Demirspor'da 4-6-0 gibi taktikler denediniz. Milli Takım'da da böyle bir denemeniz olacak mı?

Vincenzo Montella: "O zamanlar belki sahada iyi bir forvet yoktu ama bizim dizilişimiz 4-6-0 değildi. Bizim forvetlerimiz kanat oyuncularımızdı. İlla bir 9 numara ile oynamanız gerektiğini düşünmüyorum. Bu düşünceye katılmıyorum."

HIRVATİSTAN'DA FUTBOL SEVGİSİ

"Hırvatistan'da belki de Türkiye'den ve İtalya'dan daha büyük bir futbol sevgisi var. Bunu biliyor muydunuz?"

Vincezo Montella: "Evet."

'NEDEN OLMASIN?'

"Kültürsel olarak çok yakın iki ülkenin ev sahipliği yaptığı bir turnuva olacak. 9 sene sonra burada Türk Milli Takımı'nın başında olur muyum? Neden olmasın?"

'HER MAÇ OYUNU DEĞİŞTİREBİLİR'

"Luka Modric, belki de milli takım için dinleniyordur. Gerçekten çok büyük bir futbolcu. Ancak yıllar geçtikçe futbolcular kendilerini yönetmeye başlıyor. Real Madrid'de çok büyük oyuncu ile çalışıyor ve her an oyunu değiştirebilir."

'İKİ ROLÜ DE ÇIKARABİLECEK OYUNCU'

"Hakan öyle bir seviyeye geldi ki iki rolü de çıkarabilecek bir oyuncu artık. Son dönemlerinde üçlü savunmalarda daha iyi oynadığını görüyoruz. Ancak defans dörtlü de olsa gayet iyi oynayacağını düşünüyorum. Futbola sadece bireysel olarak bakmamalıyız. Oyuncuları beraber kullanabilmek en önemlisi."

'HEP GOL ATMAYI HAYAL EDERDİM'

"Ben bir kaleyi gördüğümde her zaman geçmişim aklıma geliyor. Hep gol atmayı hayal ederdim. Umarım aynısı Cenk Tosun için de geçerlidir."