TFF'den Vincenzo Montella ile yola devam kararı çıktı. İtalyan teknik adam için Riva'da imza töreni düzenleniyor.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları:

"Vincenzo Montella çok güzel bir kolej havası kurdu. Çocuklar, onu çok seviyor. Geldiğimiz günden beri ilişkilerimiz gayet iyi. Her konuda anlaşabiliyoruz.

Bazen hocamız kamuoyu tarafından eleştiri alıyor. Peygamberlerin bile kusurları vardı, kusursuz insan yok. Gelişme açık olmaz lazım, hocamız da açık. 'Forvetsiz oynuyor' diyorlar, ben de 'Boyum uzun, beni oynatabilirsin' diyorum."

"İNŞALLAH 2026'DA OLURUZ"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Tarihin en ahlaklı kadrosu. Önümüzde çok önemli maçlar var. ABD'de provayı yaptık. 2026 Dünya Kupası'nda hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin katkısı, yönetimin çabası ile gideceğiz. Sizlerin de destek olmasını rica ediyorum.

2002'den beri Dünya Kupası'na gidemiyoruz, inşallah 2026'da ABD'de oluruz. Türkiye'yi ve Müslüman alemini inşallah sevindirecek sonuçlar alırız."

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları:

"BAŞKANIMIZLA KARAKTERİMİZ BENZİYOR"

"Çok duygulandım, yeni sözleşme için mutluyum. 21 Eylül'de başladım, çok özel bir gün. 21 Eylül babamın doğum günü. Çok özel bir günde bu görevi aldım. Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Başkan ile karakterlerimizin ne kadar benzer olduğunu gördüm. Perde arkasında çok çalışarak icraat yaptığını gördüm. İbrahim Başkan artık bir dostum ve kendisini arkadaşım olarak görüyorum. Benimle aynı düşünüyor. Size inanan pozitif insanlar etrafınızdaysa, her şey daha kolay oluyor."

"EN İYİSİ İÇİN UĞRAŞACAĞIM"

"Futbolcularımıza teşekkür etmek isterim. Geldiğimiz ilk günden beri aile ortamı kurmamıza çok yardımcı oldular. Sahada yürekli mücadele ettiler ve bizi gururlandırdılar. Hep birlikte başardık. Birçok ilke imza attık, doğru değerlere sahip olan insanlarla yürüdüğümüz için hepsini başarabildik.

Teknik ekibimize de teşekkür etmek isterim. TFF'deki bütün çalışanlara da emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Herkes fedakarlık içerisinde çalıştı. Selçuk Şahin'e teşekkür ederim, ona başarılar dilerim. Bize sonsuz katkıda bulundu. Selçuk Şahin için yerine yönetim isim önerdi. Ayrıca bana seçim yapmak için özgürlük de verdiler. En iyisini yapmak için uğraşacağım."

"BUNU HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

"Türk taraftarlar, dünyanın her yerinde bize destek verdi. Bu bağlılığımızı arttırdı. Onlara da teşekkür ederim. Hollanda'ya kaybettiğimiz maçtan sonra bile bize kucak açtılar, bunu hiç unutmayacağım. Onlar, bizim itici gücümüz ve bizi bırakmamaları için aidiyet duygusuyla mücadeleye devam edeceğiz."

"HAYALLERİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

"689 maçı statlardan seyrettik, ekibimle bu çalışmaları yürütürken, birçok ilke imza attık. Bu fırsatları bize sundular. 16 sene Avrupa Şampiyonası'na gittik, gruptan lider çıktı. Almanya'ya karşı 72 yıl sonra kendi topraklarında kazandık. Bu sunulan imkanlarla oldu.

Şimdi kafamız Dünya Kupası'nda. İspanya güçlü bir takım ama Gürcistan gelişiyor ve Portekiz'i yendiler. Bulgaristan gelişiyor. Kafamız orada ve bütün hayallerimize ulaşmak istiyoruz."