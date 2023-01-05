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  • Vincenzo Montella: İkinci yarıda maç komple değişti ve skor lehimize döndü
Spor

Vincenzo Montella: İkinci yarıda maç komple değişti ve skor lehimize döndü

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor evinde İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 23:09 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: İkinci yarıda maç komple değişti ve skor lehimize döndü
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktör Vincenzo Montella, "Yakaladığımız pozisyon sayısına göre aslında daha fazla gol de atabileceğimiz bir maçtı." dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın iki farklı yönde yorumlanabileceğini belirtti.

İlk yarıda dengeli bir maç olduğunu ve rakiplerinin kendilerini zorladığını ifade eden Montella, "İkinci yarıda maç komple değişti ve skor lehimize döndü. Yakaladığımız pozisyon sayısına göre aslında daha fazla gol de atabileceğimiz bir maçtı. İkinci yarıda istediğimiz sonucu da aldık." dedi.

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