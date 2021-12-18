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  • Vincenzo Montella: İstediğimiz galibiyeti, çok zorlu bir deplasmanda aldık
Spor

Vincenzo Montella: İstediğimiz galibiyeti, çok zorlu bir deplasmanda aldık

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA18 Aralık 2021 Cumartesi 23:13 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 23:13
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, ligde üst sıralarda yer alan bir takımı yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Montella, maçın ardından düzenlenen toplantıda çok mutlu olduğumu söyledi. Çok zorlu bir deplasmandan üç puanla geri döndüklerini ifade eden Montella, "Oyunun geneline baktığımızda maçı biraz daha erken bitirebilirdik. Biraz daha üstümüzde olan takıma karşı istediğimiz galibiyeti, çok zorlu bir deplasmanda aldık." diye konuştu.

Montella, takımın maçın son dakikasına kadar mücadele ettiğini belirterek, son dakikalarda bile rakip takıma herhangi bir şut izni vermedikleri için çok mutlu olduğunu kaydetti.

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