Vincenzo Montella: İstediğimiz sonuç değil

26 Kasım 2021 Cuma 23:05 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 23:05

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Maçın genelinde çok fazla pozisyon bulduk, değerlendirebilirdik. Değerlendiremedik." dedi.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara galibiyet hediye etmek istediklerini, galip gelemedikleri için çok üzgün olduklarını belirtti.

Montella, şunları söyledi:

"Maçın genelinde çok fazla pozisyon bulduk, değerlendirebilirdik. Değerlendiremedik. Üst direkten dönen iki topumuz var. İkinci yarıda da çok net pozisyonlar var. İkinci yarının ikinci bölümünde özellikle 1-2 pozisyon verdik. Bizim de kalecimiz gayet iyiydi o pozisyonlarda. Dediğim gibi istediğimiz sonuç değil ama kabul etmek zorundayız ve bir dahaki maçtan itibaren tekrardan istediğimiz sonuçları almak için ne gerekiyorsa yapacağız."