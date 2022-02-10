İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2022 Perşembe / 9 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo Montella: Kaderimiz böyleymiş, kaybettik
Spor

Vincenzo Montella: Kaderimiz böyleymiş, kaybettik

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Alanyaspor'a penaltılarda yenilerek turnuvaya veda eden Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Şubat 2022 Perşembe 21:44 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 21:44
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Alanyaspor'a normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta seri penaltı atışları sonucu elenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, bu tarz tek maç eleme usulü oynanan bir karşılaşmanın ardından rakibi tebrik etmekten başka bir şeyin ellerinden gelmeyeceğini dile getirdi.

Maçın 90 dakikasının bekledikleri gibi dengeli geçtiğini aktaran Montella, "Sonuna kadar her sonuca açık bir maçtı. Son paslarda doğru seçimler yapabilirdik. Bir tek bu eksiğimiz vardı. Sonra penaltılara kaldı. Şansa pek inanmam. Bu kabiliyetle alakalı. Kaderimiz böyleymiş. Kaybettik." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.