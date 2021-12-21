Vincenzo Montella: Karşımızda Fatih Terim'in olmayışını avantaja çevirdik

21 Aralık 2021 Salı 23:29 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 23:29

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray maçının ardından, "Maç bizim istediğimiz gibi geçti. Arkamızda başkanımız durduğu sürece hiç kimse hiçbir şeyi yalnız yapamaz ve her zaman arkamızdalar. Varını, yoğunu ortaya koyan bir yönetimimiz var. Başkanımız sayesinde biz böyle gidiyoruz' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı Yunus Akgün'ün 2 golü ile 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Galatasaray Teknik Sorumlusu Selçuk İnan karşılaşmayı değerlendirdi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Aslında bizim için çok zor bir maçtı. İlk 30 dakikada sağ kulvardan çok pozisyon verdik ve istediğimizi yakalayamadık. İkinci yarı galibiyeti sergileyecek şekilde başladık ve galibiyeti aldık." diye konuştu.

Takımın başarısı hakkında konuşan Montella, "Biz rakipleri analiz ederken başkasına bir tavsiyede bulunmak için analiz etmiyoruz. Maç bizim istediğimiz gibi geçti. Arkamızda başkanımız durduğu sürece hiç kimse hiçbir şeyi yalnız yapamaz ve her zaman arkamızdalar. Varını, yoğunu ortaya koyan bir yönetimimiz var. Başkanımız sayesinde biz böyle gidiyoruz. Adana Demirspor'a gelmeyi kabul ettiğimde başkanımızın arkamızda güçlü duracağını hissettiğim için kabul ettim. Floransa'daki durumu yaşıyorum şuanda. Buraya gelmeden önce ne kadar gelişebileceğimizi hissettiğim için kabul ettim." ifadelerini kullandı.

MONTELLA'DAN FATİH TERİM YORUMU

Yunus Akgün'ün performansını değerlendiren Montella Fatih Terim için, "Bütün galibiyetlerde bütün faktörlerin sizin için favori olması gerekiyor. Karşımızda Fatih hocanın olmayışını avantaja çevirmemiz bizim için iyi oldu. Onun varlığı takıma farklı yansıyor." dedi.