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Spor

Vincenzo Montella maç öncesi konuştu: Elimizdeki futbolcuların hepsi iyi

Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım, Karadağ ile karşılaşacak. Maç öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

11 Ekim 2024 Cuma 21:19 - Güncelleme:
Vincenzo Montella maç öncesi konuştu: Elimizdeki futbolcuların hepsi iyi
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Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında A Milli Takım, Karadağ ile Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

Maç öncesinde Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

"Belirsiz bir grup var. Zorlu bir rakibe karşı elimizden geleni yapacağız. Elimizdeki futbolcuların hepsi iyi. Maalesef sakatlığı olanları göndermek zorunda kaldık. Elimde herkes sağlıklı olduğunda ve seçim yapmakta özgür olduğumda gerçekten keyif alıyorum. Bugün Ferdi oynuyor ama Eren de birçok futbolcu da burada oynamayı hak ediyor. Herkesin böyle devam etmesini diliyorum."

Maça yedek kulübesinde başlayacak olan Bertuğ Yıldırım ise "Maça çok iyi hazırlandık. Uluslar Ligi'nden lider olarak çıkmak hepimizin hedefi. Samsun'da daha önce kaybetmediğimizin bilincindeyiz. Samsun'un bize iyi geleceğini biliyoruz. İnşallah galibiyetle biter." dedi.

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