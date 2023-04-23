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Spor

Vincenzo Montella: Muazzam güzellikte bir maç oldu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA23 Nisan 2023 Pazar 19:15 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Muazzam güzellikte bir maç oldu
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Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kayserispor maçının ardından, "Galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz. İkinci yarıda da özellikle 5-3'ü aldıktan sonra maçı yönetmeyi de başardık. O yüzden bu konuda da oyuncularımı tebrik etmek istiyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, Kayserispor'u evinde 5-3 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü gerçekten ilk yarıda baktığınızda seyri güzel, muazzam güzellikte bir maç oldu. Her yediğimiz golden sonra bir reaksiyon gösterdik ve gol atmayı başardık. Ama tabii ki de bu kadar fazla rakiplere de şans vermemek lazımdı. Onun da biraz hani üzgünüm ama genel olarak memnunum. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Çünkü gerçekten kora kor bir mücadele verdiler bizimle. Ama bu galibiyeti aldığımız için de çok mutluyuz. İkinci yarıda da özellikle 5-3'ü aldıktan sonra maçı yönetmeyi de başardık. O yüzden bu konuda da oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü baktığınızda son 8 gündür 3 maça çıktık. Maçın ritmi de ister istemez biraz düştü ikinci yarı. Ayrıca maça sonradan giren oyuncularımızda hazır olduklarını ve görev verilmesi halinde çok iyi işler başaracaklarını gösterdiler. Onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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