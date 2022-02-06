Vincenzo Montella: Ne söylediysek, hepsini yaptık

6 Şubat 2022 Pazar 19:25 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 19:25

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, maça iyi başladıklarını, zaman zaman rehavetten dolayı kopma yaşadıklarını kaydetti.

Galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını vurgulayan Montella, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ayakları yere basan ve oyunun gidişatını iyi oynayan bir ekibiz. Maçtan önce ne söylediysek, hepsini yaptık. İki kere hak ederek öne geçtik. Daha sonra rehavete kapılıp maçı bıraktık gibi görünse de sonra yeniden toparlandık." şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor'un oyuncu değişiklikleri sonrası maça hakim olmaya başladığına işaret eden Montella, "Rakibimiz diğer futbolcularını kullanarak oyuna kalite getirdi. Üçüncü golden sonra ise iyice rahatladık. Son 20 dakikada savunmada mücadele etmek zorunda kaldık. Bjarnason ve Balotelli'nin golle dönmesi, Ferhat'ın oyuna sonradan girip iyi konsantrasyonla devam etmesi önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.