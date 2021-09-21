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Spor

Vincenzo Montella: Ruh için oyuncularımı tebrik ediyorum

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella maç sonu açıklamalarda bulundu.

21 Eylül 2021 Salı 22:52 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 22:52
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş

ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Takımın ruh gösterdiğini söyleyen İtalyan hoca, "Şampiyonlar Ligi oynayan bir takıma karşı 3-3'ü yakalamak çok önemli. İkinci yarıda gösterdikleri ruh için oyuncularımızı inanılmaz tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın gün geçtikçe geliştiğini belirten Montella, "Geldiğimizden beri takımın gittiği yolu çok beğeniyorum. Oyuncuları bireysel olarak geliştirmeye çalışıyoruz ki takım da gelişiyor. Gördüğüm kadarıyla herkes öğrenmeye hevesli. Bu sonuçların bize inanç katması gerekiyor." dedi.

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