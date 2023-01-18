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Spor

Vincenzo Montella: Süper Lig'de biliyorsunuz ki çok üst düzey bir rekabet var

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde Giresunspor ile oynayacak Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 18:00 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Süper Lig'de biliyorsunuz ki çok üst düzey bir rekabet var
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Cuma günü Bitexen Giresunspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Vincenzo Montella, sezonun ilk yarısını iyi bir noktada bitirdiklerini söyledi.

Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Montella, son maçta da çok fazla eksikleri bulunmasına rağmen güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Giresunspor ile yapacakları maça değinen Montella, şöyle konuştu:

"Giresunspor, ligde Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin evinde galibiyet alan tek takım. O yüzden zor bir maç olacağını biliyoruz. Giresunspor maçında kendi oyunumuzu oynayacağız ve planladığımız oyun kurgularını uygulayarak da istediğimiz sonuçları almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Süper Lig'de biliyorsunuz ki çok üst düzey bir rekabet var. Biz her seferinde elimizden gelen her şeyin en iyisini kata kata devam edeceğiz."

Montella, transfer çalışmalarının çok çabuk sonuçlanmasını umduğunu da sözlerine ekledi.

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