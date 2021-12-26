Vincenzo Montella: Talihsiz bir golle maç berabere bitti

AA 26 Aralık 2021 Pazar 18:53 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 18:53

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Bu atmosferde aldığımız beraberliği agresif ve iyi oynayan bir rakibe karşı iyi olarak değerlendirmek lazım." dedi.

Montella, karşılaşmadan sonra katıldığı basın toplantısında, güzel bir ortamda iyi bir maç çıkardıklarını söyledi.



Öne geçtikten sonra skoru artırma şansı da bulduklarını kaydeden Montella, "Galibiyetin tadını alacakken talihsiz bir golle maç berabere bitti. Bu atmosferde aldığımız beraberliği agresif ve iyi oynayan bir rakibe karşı iyi olarak değerlendirmek lazım." ifadelerini kullandı.

Montella, gösterdikleri performansa göre sıralamadaki yerlerini hak ettiklerini belirterek, "Bu yolda devam etmek, bireysel olarak futbolcuları geliştirmek ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışacağız." diye konuştu.