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Spor

Vincenzo Montella: VAR sistemi varken böyle bir pozisyon çalınmaz

Süper Lig'in 34. haftasında evinde Trabzonspor'a 3-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2022 Cumartesi 23:30 - Güncelleme:
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösteren İtalyan teknik adam, "Şunu söylemek istiyorum, ben bir kelimeyle özetleyemem maçı. Baktığınızda gidişatı değiştiren pozisyonlar oldu. Ligin başından beri hak ederek geldi Trabzonspor. Bizim çocuklarımız sonuna kadar mücadele etti ve bırakmadı. Hakemler tarafından bazı kararlar var, 40 yıldır futbolun içindeyim, VAR varken böyle bir penaltı verilmesini gülünç buluyorum diyecek bir şey bulamıyorum." dedi.

"VAR VARKEN BÖYLE PENALTI GÜLÜNÇ!"

Montella, "Hedeflerimiz var, hakemlerle alakalı çok konuşmam ama VAR varken gülünç oldu bu karar. Böyle bir pozisyonda nasıl bir penaltı verildi anlayamadım." ifadelerini kullandı.

"DENGELİ BİR HAKEM ARADIM"

Kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayan Mario Balotelli'nin eksikliğini hissedip hissetmediklerine dair gelen soruya, "Sadece dengeli bir hakemin eksikliğini hissettim." cevabını verdi.

"İNANILMAZ! GİDİŞATI DEĞİŞTİRDİ"

Vincenzo Montella, "Şu anda yarışın içindeyiz hala, son 10 maçtır pozisyonların geneline baktığımızda bize karşı çalınan pozisyonlar var. Herkes hata yapabilir, yanlış 11 sürebilirim ben mesela, futbolcular da yapabilir. Maç başlar başlamaz 1 dakika sonra VAR sistemi varken böyle bir pozisyon çalınmaz. Stat full, herkesin bir hayali var. Bu maçın gidişatını bu şekilde değiştirmeyi inanılmaz buldum. Üzgünüm böyle konuştuğum için." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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