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  • Vincenzo Montella'dan beklenmedik açıklama! İşte Arda Güler sorusuna verdiği cevap
Spor

Vincenzo Montella'dan beklenmedik açıklama! İşte Arda Güler sorusuna verdiği cevap

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu'nda düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde konuştu. Deneyimli teknik adam, Arda Güler ile ilgili soruya dikkat çeken bir cevap verdi. İşte o açıklama...

29 Şubat 2024 Perşembe 11:25 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan beklenmedik açıklama! İşte Arda Güler sorusuna verdiği cevap
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Şampiyonası ve Arda Güler'in Real Madrid'deki durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sponsorluk anlaşması için düzenlenen törende konuşan ️Vincenzo Montella "Türkiye ve İtalya dost iki ülke. EURO24'e ulaşmak olmak beni çok mutlu ediyor. Avrupa'da başarılara imza atmak istiyoruz. Hayallerimiz, arzularımız ve heveslerimiz olacak. Bunun için sıkı çalışmalıyız. En üst seviyede olmalıyız. Türk halkının ihtiyaçlarına karşılık vereceğiz. Almanya'daki Türk vatandaşlarını da mutlu etmek istiyoruz. Dünya Kupası'na da gitmek istiyoruz. Şimdi hedeflerimize en yakından başlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

"Arda Güler, Real Madrid'de oynamıyor. Carlo Ancelotti ile durumu hakkında görüştünüz mü?" sorusuna yanı veren Vincenzo Montella, şu ifadeleri kullandı;

"Arda Güler'i ziyaret ettik. Evet, çok az oynuyor. Umarım bundan sonra daha fazla oynar. Çok yetenekli bir futbolcu. Onu çok yakından takip ediyoruz. EURO24'e 20+3 oyuncu davet edeceğiz. Fiziksel olarak iyi olanları ve maç oynayan isimleri çağıracağız."

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