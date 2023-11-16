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Spor

Vincenzo Montella'dan birlik çağrısı: Kenetlenin

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella dün gerçekleştirilen antrenman öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi ve birlik olma çağrısında bulundu.

Sabah16 Kasım 2023 Perşembe 12:54 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan birlik çağrısı: Kenetlenin
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların dünkü antrenmanı öncesi oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.

İtalyan çalıştırıcı, gruptan lider çıkmanın önemine değinerek "Almanya karşılaşması prestij açısından, Galler maçı ise grup liderliği için çok önemli. EURO 2024 öncesinde ne kadar maç kazanabilirsek iddiamızı o kadar net ortaya koyabiliriz" ifadelerini kullandı. Beklentilere de dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Bu forma altında tüm ülkenin hepimizden büyük beklentileri var. İnsanların güvenlerini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.

Vincenzo Montella ayrıca takım olmanın önemine de değinerek birlik vurgusu yaptı. İtalyan hoca, "Bu formayı giyen isimler değişebilir, teknik ekipler de değişebilir ama kalıcı olan bu takımın ülke için önemidir. Milli Takım çatısı altında olduğunuz sürece mücadeleden asla kopmadan beraber hareket edin ve kenetlenin. O zaman aşılmayacak engel, yenilmeyecek rakip yok" dedi. Öte yandan ay yıldızlı çalıştırıcının antrenman sonrasında da bazı isimlerle özel görüşmeler yaptığı gelen haberler arasında. Milli Takımımız bugün Riva'da son antrenmanını yaptıktan sonra Türkiye'deki hazırlıklarını tamamlayacak.

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