A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemeleri öncesinde Anadolu Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA'nın sorularını yanıtlayan İtalyan teknik adam, Dünya Kupası eleme grubundaki rakipleri değerlendirirken, Dünya Kupası hedefi ve milli oyuncuların son durumlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Sözleşmesi uzatıldığında gündeme gelen Türk vatandaşlığıyla ilgili olarak "Hala teklif edilmesini bekliyorum." diyen Montella, futbolcularla iyi ilişkisiyle ilgili olarak da gülümseyerek "Belki de Türk kanına sahibimdir." şeklinde yanıtladı.

"TÜRKİYE GİBİ BİR ÜLKENİN BÜYÜK HEDEFLERE SAHİP OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Montella röportaja Türkçe olarak "İyi akşamlar" diyerek başlarken, Dünya Kupası Elemeleri'ne değindi.

En iyi şekilde hazırlandıklarını ve zorlu bir yolculuğa çıktıklarını herkesin bildiğini dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "24 yıldır katılamadığımız bir turnuva var. Hedeflerimizi ve bütün enerjimizi tabii ki turnuvaya katılabilmek için kullanacağız. İlk maçta çok önemli bir rakip olan Gürcistan'la karşılaşacağız. Son dönemlerde ne kadar geliştiklerini ve takım olarak ne kadar ilerlediklerini görebiliyoruz. Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha oturmuş bir kadro var ellerinde. İlk maçtan itibaren bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki hemen herkesin "Dünya Kupası'na artık mutlaka katılmalıyız." yorumunun baskı oluşturup oluşturmadığıyla ilgili de konuşan Montella, "Böyle olması çok normal. Türkiye gibi bir ülkenin büyük hedeflere sahip olması gerektiğine inanıyorum. Biz, futbolcuları en iyi şekilde hazırlayarak performans göstermeli ve yürümek zorundayız. Bunu çok istiyoruz ve bunu başarabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." açıklamasında bulundu.

"İLK HEDEFİMİZ İLK MAÇI ATLATIP ADIM ADIM İLERLEYEREK HEDEFE KOŞABİLMEK"

A Milli Takım olarak hedeflerin her zaman büyük olması gerektiğinin altını çizen Vincenzo Montella, Dünya Kupası'na direkt katılım hedefini de normal karşıladığını belirtti.

Organizasyona direkt katılım için aceleci olmamaları gerektiğine de dikkati çeken Montella, "Maçtan maça yaptığımız yaklaşımla hareket etmeliyiz. İlk hedefimiz ilk maçı atlatıp adım adım ilerleyerek hedefe koşabilmek. Gönül ister ki hemen direkt katılalım ama maç maç gitmemiz gerekiyor. Adım adım ilerleme felsefesiyle istediğimiz hedefleri tutturmaya çalışacağız. Özellikle direkt gidersek benim açımdan mental olarak daha iyi olacağını düşünüyorum. Şaka bir yana hepimiz Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz." diye konuştu.

Gruptaki takımlar ve maç takvimiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Montella, şunları söyledi:

"Maç takvimini değiştiremeyiz, bununla ilgili çok konuşmanın manası yok. İlk torbadan İspanya denk geldi, son Avrupa Şampiyonu. İkinci torbada biz vardık. Üçüncü torbadan önemli bir rakip olan Gürcistan geldi. Dördüncü torbada da Bulgaristan en fazla puanı toplayan takım olarak geldi. Objektif olarak bakarsak en zorlu gruplardan birisi bizimkisi ama bu bizim için önemli değil. Adım adım ilerlememiz gerekiyor."

Elemelerdeki ilk maçta, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da karşılaştıkları Gürcistan'la deplasmanda oynayacaklarını yineleyen İtalyan çalıştırıcı, "Belki de bilinç altında herkes Gürcistan'a biraz daha fazla saygı duymaya başlamıştır. Sizler daha kolay bir maç olduğunu düşündüğünüzü belirttiniz. Ama biz her zaman ne kadar diri ve güçlü bir takım olduğunun bilincinde hareket ettik. İster istemez futbolcular da bunun farkındalığıyla daha farklı yaklaşım gösterecektir. Avrupa Şampiyonası'nda zorlu bir maçı hak ederek kazandık. Şimdi de hedefimiz en iyi sonucu alabilmek." dedi.

Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'a karşı atılan jeneriklik goller hatırlatılan Montella, "Bu kez o tarz goller olur mu olmaz mı bilemiyorum ama bu da futbolun güzelliği. Kendi takımınız gol attığında her zaman güzel oluyor." cevabını verdi.

"LAMAL, NİCO WİLLİAMS YA DA PEDRİ DEĞİL, DİĞER OYUNCULARI DA HESABA KATMANIZ GEREKİYOR"

Son Avrupa Şampiyonu İspanya ile Konya'da oynanacak olmasının sebeplerini aktaran Montella, stadın tutkusu ve enerjisinin bu seçimi yapmalarını sağladığını belirtti.

A Milli Takım'ın başında çıktığı ilk iç saha maçında Letonya'ya karşı Konya'da oynadıklarını da hatırlatan Montella, şunları söyledi:

"Biz Konya'da daha önce bir maç yaptık, stadyumda tutkuyu ve enerjiyi hissettik. Sadece stattan almıyoruz bu duyguyu, Konya şehrinden alıyoruz. Buraya her seferinde çok güzel duygularla yaklaşıyoruz ve bu yüzden bu seçimi yaptık. Belki gizli bir bilgi olarak algılayabilirsiniz ama İspanya maçına şimdiden hazırlanmaya başladık. Futbolcularımızla toplandığımızda hedefimiz tabii ki ilk maç olacak. Şimdiden hazırlayıp, ilk maçın ardından o geçişi sağlamamız gerekiyor. Futbolcularımız geldiğinde bütün enerjimiz tamamıyla Gürcistan'la alakalı olacak ve peşinden geçişi sağlayıp İspanya'ya odaklanacağız."

İspanya'nın Yamal ve Nico Williams gibi hızlı ve önemli futbolcularının A Milli Takım savunmasına sıkıntı oluşturup oluşturmayacağıyla ilgili de konuşan Montella, "Takım dengesine çok önem veren bir tarafız. Geldiğimden beri takımın dengeli olması gerektiğine dikkat ediyoruz. Bu tarz kaliteli rakiplere karşı oynadığınızda Yamal, Nico Williams ya da Pedri değil, diğer oyuncuları da hesaba katmanız gerekiyor. Genel olarak takımın dengeli oynamasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Hazırlığımız her zamanki gibi olacak. Biz takımımızı hazırlarken neler yapabileceğimize yoğunlaşacağız ama rakibin de kusurlarını görerek, bilerek yapacağız bunu. Çünkü her maç gibi ne olursa olsun en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

"BİZİM ÇOK STOPERİMİZ VAR AMA SAMET'İN ÖZELLİKLERİ BİRAZ DAHA FARKLI"

Uzun bir sakatlık dönemi geçiren Ferdi Kadıoğlu'nu yakından takip ettiklerini belirten Vincenzo Montella, başarılı futbolcuyla önümüzdeki günlerde bire bir görüşeceğini söyledi.

Ferdi Kadıoğlu'nun son dönemde takımıyla antrenman devamlılığının arttığına da vurgu yapan İtalyan teknik direktör, "Durumunu yakinen takip ettiğimiz için görüşüp hissiyatını da almamız gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla geri dönüşünün çok yakın olacağını hissettik. Ferdi burada olmak istiyor. Uzun zamandır yoktu. Ben de çok istiyorum. Hem takım arkadaşlarından hem de takımdan uzak kaldı. Böyle bir niyetimiz var. Bu hafta hem ben göreceğim hem de performans hocamız değerlendirecek. Sonrasında daha net bir tabloyla elimizde veriler olacak ve daha net şekilde cevap vereceğim." diye konuştu.

Milli takımda vazgeçmediği isimlerden olan Samet Akaydin'le ilgili soruyu da yanıtlayan Montella, "Bizim çok stoperimiz var ama Samet'in özellikleri biraz daha farklı. Fiziksel olarak güçlü ve hızlı bir stoper. Patlayıcı gücü de var. Merih Demiral'a da benziyor bazı özellikleri. Bu güveni benden almadı. Ortaya koyduğu performanslardan sonra, çalışkanlığı ve duruşuyla bu güvene sahip oldu." ifadelerini kullandı.

Milli takım süreçlerinde bütün oyuncularla yüz yüze ya da görüntülü arama yaparak görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Montella, şöyle devam etti:

"Genel olarak benim bir alışkanlığım var, milli takım süreci yaklaşmaya başladığında bütün oyuncularla yüz yüze ya da telefonla görüşmeye çalışıyorum. Birbirimize bakarken hissiyatı görebiliyorsunuz ve kafanızda net bir tablo oluşuyor. Herkesle bire bir görüşemiyorum çünkü önem verdiğimiz konu, maçları takip edebilmek. Ne kadar çok maç izlersek o kadar fazla veriye sahip oluruz. Futbolcularımızla hem görüntülü olarak konuşuyoruz hem de bütün maçları seyretmeye çalışıyoruz."

Milli takıma yeni isimler kazandırmanın önemli olduğunun altını çizen Montella, "Birkaç oyuncuyu takip ediyoruz. Yeni yüzler bulabilmek ve takıma katabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yeni profiller çok yok ama etrafımızda gördüğümüz ve değerlendirdiğimiz bazı futbolcular var. Bu şekilde ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

"OYUNCULARDA BASKI OLUŞSUN İSTEMİYORUM"

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirilen Samet Aybaba'yı tebrik eden Vincenzo Montella, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Aybaba'nın teknik direktörlük deneyiminin ve son yıllarda yaptığı farklı görevlerin, yeni konumunda çok katkı sağlayacağını vurgulayan Montella, "Yanlış bilmiyorsam kendisi Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan 2. teknik adam. Bu kararın çok iyi ve önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Ümit Milli Takım'daki futbolcularla ilgili konuşan İtalyan teknik direktör, şunları söyledi:

"Ümit Milli Takım için altını çizmek istediğim bir mesaj var. Futbolcularımızı duygusal ve fiziksel anlamda en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. 20 yaşına gelen her futbolcu belirli seviyelerde hazır olduğu anlamına gelmiyor. Bazı futbolcuların hem kendi gelişimi hem de deneyim kazanması için belli süreçler var. Genç oyuncularda baskı oluşsun istemiyorum. Herkesin yolculuğu daha farklı olabiliyor. Bu yolculuk da sizi geliştirecektir. Bu konuyla alakalı çok güzel bir örnek var. Andrea Pirlo, kendi pozisyonunun en iyilerindendi. İtalya A Milli Takımı forması giymeden önce, 21 yaş altı takımda 30'dan fazla maça çıktı. Genç yeteneklerimize her zaman sabırlı davranmamız gerekiyor. Hem duygusal hem de fiziksel olarak gelişimi önde tutmalıyız. Özellikle biz A takıma oyuncu alıp, sonrasında Ümit Milli Takım'a geri verdiğimizde de çok farklı bir Ümit Milli Takım ortaya çıkacağını biliyoruz."

Genç futbolcuların gelişimi konusunda Türkiye'nin diğer ülkelere göre geride olduğunu düşünmediğini de sözlerine ekleyen Montella, "En son İtalya'da da bu tartışma vardı. Ben sadece biraz aceleci olduğumuzu düşünüyorum. Futbolcu belki fiziksel olarak hazır ama zihinsel olarak o sahneye hazır değil. Ya da zihinsel olarak hazır ama fiziksel olarak değil. Her futbolcunun gelişimi farklıdır. Bu gelişim doğrultusunda ekstra baskı oluşturmaya gerek olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

İtalyan teknik adam, "İtalyan futbolunun da büyük beklentisi olduğu Galatasaraylı Zaniolo, beklenen çıkışı gerçekleştirebilir mi?" sorusu üzerine, "Bunu bilemem. Çok yetenekli bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Fiziksel ve teknik kapasitesi yüksek. Uluslararası seviyede de oynayabileceğini biliyorum. Ufak tefek sakatlıklar yaşadı ama oynama süresi anlamında devamlılık kazanabilirse, kendi potansiyeline ulaşabileceğini biliyorum." yorumunu yaptı.

"ANCELOTTİ DE KALSAYDI ARDA'NIN BU SENE DAHA FAZLA SÜRE ALACAĞINI BİLİYORDUM"

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın yıldız oyuncuları Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın takımlarında daha fazla süre almasının kendisini memnun ettiğini belirtti.

Real Madrid'in en çok kupa kazanan takımlardan birisi olduğuna dikkati çeken Montella, "Arda böyle bir takımda oynuyor. Sadece kazanmak gerekiyor. Bu mantaliteyi benimsemeye başlıyor, teknik kapasitesi gelişiyor. Keza Kenan da en çok kupa kazanan takımlardan birisinde oynuyor. Orada da sürekli kazanma isteği ve arzusu çok yüksek. Onların da fiziksel ve zihinsel gelişiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onların seviyesi ne kadar yükselirse doğal olarak bizim milli takımımızın da seviyesi yükselir. O yüzden ikisini de çok büyük mutlulukla takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Xabi Alonso'nun Arda Güler'in gelişimine etki edip etmeyeceğiyle ilgili de konuşan Montella, "Son dönemlerde Ancelotti'yle de forma şansı buluyordu. Ben şuna inanıyorum, en çok kupa kazanan takıma gittiğinizde belirli bir prosedür vardır. Adaptasyon süreci vardır ve o zihniyete adapte olmanız gerekir. Her kulvarda kazanmanız gerekiyor. Her şeyi geliştirebilecek bir konumdasınız. Arda'nın tekniğine kimse bir şey diyemez ama oradaki adaptasyon hem zihinsel hem de fiziksel oldu. Ancelotti de kalsaydı Arda'nın bu sene daha fazla süre alacağını biliyordum." açıklamasını yaptı.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız'a yeteneğinin yanı sıra tarzı ve duruşu sebebiyle de yoğun bir ilginin olduğunun hatırlatılması üzerine Montella, "Kenan Yıldız çok çalışkan, kendisini geliştirmek isteyen, hedefleri olan bir futbolcu. Ayrıca temiz yüzlü bir oyuncu" dedi.



"Moda konusunda biraz araştırmam gerekiyor kendisini." diye sözlerini sürdüren Montella, gülümseyerek, "Çünkü şu an için çok fazla modaya uygun olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Montella, moda konusunda Kenan Yıldız'a tavsiye verip vermeyeceğiyle ilgili olarak da "Ben onun yaşındayken daha kötü giyiniyordum." yanıtını verdi.

"KADRO SEÇİMİ YAPARKEN BAZI OYUNCULARI DIŞARIDA BIRAKIRKEN İNANILMAZ ZORLANIYORUM"

A Milli Takım'da oyuncularla iyi bir bağ kuran Vincenzo Montella, bunun sebebinin iyi bir aile ortamı oluşmasına bağlayarak, "Kadro seçimi yaparken bazı oyuncuları dışarıda bırakırken inanılmaz zorlanıyorum. Buraya herkesin ne kadar istekli geldiğini her seferinde hissediyorum. Kimse kimsenin önüne geçmeye çalışmıyor ve bunu görmek beni mutlu ediyor. Belki de Türk kanına sahip de olabilirim. Gerçekten sıcak bir ilişkimiz var. Bütün futbolcularla her seferinde bire bir görüşmeye çalışıyorum. Modern futbolda ilişkiler çok daha önem kazandı ve bazı konulardan çok daha önce geliyor. Herkesle yakın temasta olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Montella, sözleşmesi uzatıldığında gündeme gelen Türk vatandaşlığıyla ilgili olarak "Hala teklif edilmesini bekliyorum." dedi.

"BENİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ FUTBOLCULARIN DEVAMLI OYNAMASI"

Süper Lig'deki büyük takımların yüksek bütçelerle transfer yapmasını değerlendiren Vincenzo Montella, "Bu sezon ligde ciddi yatırımlar var. Sadece yaşı ilerlemiş isimler değil, genç ve yetenekli isimleri de barındırıyor bu yatırımlar. Umarım Avrupa yolunda bu transferler fazlasıyla yararlı olur ve kaliteyi artırır. Ama bu durum diğer takımlarla aradaki kalite farkını çok açar mı bilemiyorum. Ama ciddi yatırımlar doğrultusunda Türk takımlarının Avrupa kupalarında en iyi şekilde ilerlemesini diliyorum. Çünkü her zaman gururumuz oluyorlar." açıklamasını yaptı.

Osimhen, Jhon Duran, Orkun Kökçü gibi oyuncuların Türkiye'ye gelmesinin, Avrupa'daki birçok futbolcunun da dikkatini Türkiye'ye çevirmesini sağladığını belirten Montella, "Çok önemli isimler geldi. Abraham da bu isimler arasında. Bu futbolcular Süper Lig'e güzel bir spot ışığı tuttu. Süper Lig'in diğer futbolcuların gözünde albenisinin arttığını da düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Osimhen, ne olursa olsun Galatasaray'da oynamak istediğini gösterdi ve Napoli'yle inanılmaz bir mücadele verdi"

Vincenzo Montella, "Napoli sizin şehriniz. Galatasaray, Napoli'den Osimhen'in bonservisin aldı. Yeniden Türkiye'ye dönmesini bekliyor muydunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Osimhen, ne olursa olsun Galatasaray'da oynamak istediğini gösterdi ve geri gelebilmek için Napoli'yle inanılmaz bir mücadele verdi. Böyle genç ve önemli bir futbolcu olması, uluslararası seviyede olması, diğer futbolcuların da buraya gelişinde yol gösterebilecek kapasitede. Bu tarz önemli oyuncuların gelmesi de tabii ki sevindirici."

A Milli Takım forması giyen ve Avrupa kulüplerinde oynayan futbolcuların Türkiye'ye dönmesiyle ilgili de konuşan Montella, şunları söyledi:

"Bu bizim için tercih meselesi olamaz. Benim için en önemlisi futbolcuların devamlı oynaması. Yılda 70 maç oynamaz belki ama 50 maç oynar, 40 maç oynar, 30 maç oynar. Önemli olan devamlılık. Dünya Kupası gibi çok önemli bir hedefimiz var. Buraya gelip de oynayabilirler ya da Avrupa'da devam edebilirler. Seçim yaparken bu durum bizi çok fazla bağlamıyor. Geçen sene kadro kurarken yarısı Süper Lig'de yarısı Avrupa'da oynayan isimlerden oluşuyormuş gibi oluyordu. Önemli olan oyuncuların devamlılığıydı. En hazır kimse, milli takıma faydası olacak kim varsa onlar bizim için önemliydi."

"BU SÖZLEŞMENİN OLMASI BAZI SPEKÜLASYONLARIN ÖNÜNE GEÇTİ"

Vincenzo Montella, A Milli Takım'daki sözleşmesinin uzatılmasının bazı spekülasyonların önüne geçtiğini vurguladı.

Yeni sözleşmenin hem kendisinin hem de federasyonun istediği bir durum olduğunun altını çizen İtalyan teknik adam, yeni sözleşme ile kendisini daha rahat hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine, "Bu sözleşmenin olması bazı spekülasyonların önüne geçti. Bu iki tarafın da çok istediği bir şeydi. Burada mutlu olduğum için gerçekten burada devam etmek istiyordum. Beraberinde iki taraf da bunu isteyince, bunun da oluşması kaçınılmaz bir sonuçtu. Çok önemli bir turnuvaya katılmak istiyoruz ve bu turnuvanın elemelerine başlıyoruz. Bütün bu spekülasyonları engellemek bence çok önemliydi." şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, "(Artık yanımda Türkçe konuşurken daha dikkatli olun.) demiştiniz. Ne kadar dikkatli olmalıyız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Aslında bazı şeyleri anlamaya başladım ama tabi hala zorlanıyorum. Buradaki görevin ne kadar önemli olduğunu bildiğim için verdiğimiz mesajların da ne kadar yankı yapacağını biliyoruz. En iyi şekilde konuşmamız gerekiyor. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Ama belirli bir süre daha tercümanımı yanımda görmeye devam edeceksiniz. Yakında Türkçe bir röportaj neden olmasın. Şu anda çok kolay bir şekilde 'Kendine iyi bak.' diyebiliyorum. Zorlandığım birkaç kelime var. Aslında hala Türkçe konuşamadığım için utanıyorum. Ama bazı kelimelerin o kadar farklı söylenişi var ki, ana dilime fazlasıyla ters ve o yüzden çok zorlanıyorum." açıklamasını yaptı.

"BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ DÜNYA KUPASI'NA KATILABİLMEK"

A Milli Futbol Takımı'nın başında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı yaşayan Vincenzo Montella, "Gözünüzü kapattığınızda Avrupa Şampiyonası ile ilgili hangi anlar aklınıza geliyor?" sorusuna, "Gözlerimi kapattığımda çok önemli enstantaneler gözümün önüne geliyor. Arda'nın golü, Hakan'ın golü, Mert'in kurtarışı... Gözümün kapattığımda Kerem'in gole gittiği andaki koşusu ve hepimizin arkasından gitmemiz hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor." cevabını verdi.

Daha önce yaptığı bir açıklamada söylediği, "Hayaliniz yoksa ulaşacağınız bir şey de yok" cümlesi hatırlatılan ve "Şu an hayaliniz ne?" sorusu yöneltilen Montella, "Hem hedefimiz hem de hayalimiz tabii ki Dünya Kupası'na gidebilmek." diye konuştu.

Dünya Kupası'na gidilmesi durumunda gelecek rakiplerin fark etmeyeceğini de söyleyen Vincenzo Montella, "Hiç fark etmez. Kim olursa olsun. Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılabilmek." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nın oynanacağı ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanması muhtemel sorunlar hakkındaki soruyu da yanıtlayan Montella, şunları söyledi:

"Sorunları gidermek için zaman var. Ama bizim deneyimlerimize göre, son oynadığımız stat Amerikan futboluna ait bir stattı. Zeminin altı çok sertti, üstü yumuşaktı. Ama umarım bu tarz problemleri gönül rahatlığıyla tartışacağımız zamanlar gelir."

"(SEMİH KILIÇSOY) CAGLİARİ, BİLGİ ALMAK İÇİN BENİMLE İLETİŞİME GEÇMİŞTİ"

Eyüpspor'u çalıştırdıktan sonra Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan'ı takip ettiğini belirten Vincenzo Montella, "Saygı duyduğum hocalardan birisi. Avrupa'da da çok iyi bir fırsat yakaladı. (Arda Turan) Shakhtar'a gitmeden önce oradaki bazı İtalyan çalışanlar beni arayıp fikrimi sordular. Ben de çok pozitif şeyler söyledim. Zevkle takip ettiğim hocalardan birisi." açıklamasını yaptı.

Montella, Türk futbolunun yetiştirdiği genç isimlerden Semih Kılıçsoy, Berke Özer ve Demir Ege Tıknaz'la ilgili görüşlerini de aktardı.

Semih Kılıçsoy'un soyadını söylemekte zorlandığını belirten Montella, genç oyuncunun Cagliari'ye transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Cagliari'ye gitti. Çok potansiyelli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Çok önemli özellikleri var. Kaleyi görebilen, oynayabilen bir oyuncu. Konfor alanından çıkması da belki farklı bir gerçekliği gösterip gelişimini hızlandıracaktır. Cagliari, bilgi almak için benimle iletişime geçmişti ve ben de düşüncelerimi aktarmıştım. Umarım bu yeni gerçeklik, kendisini de en iyi şekilde geliştirmesine izin verir. Büyük potansiyeli olan bir futbolcumuz. Genç bir futbolcu olduğu için onun yaşında bir oyuncu her zaman daha fazlasını yapmak zorunda. En iyisini yapmaya gayret göstermeli. O yaşta, dilini bilmediğiniz bir ülkeye gittiğinizde, farklı zorluklarla karşılaşırsınız ve zihinsel olarak gelişirsiniz. Ümit ediyorum ki en iyi şekilde gelişecektir."

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Berke Özer'in önemli bir gelişim gösterdiğini dile getiren Montela, "Amerika'daki kampta da önemli performans gösterdi. Hala gelişebileceğini de biliyoruz. Lille'e giderek önemli bir adım attı. Ciddi performans vereceğini biliyorum. Diğer futbolculara olduğu gibi kendisine olan sevgimiz ve saygımız çok büyük." diye konuştu.

Beşiktaş forması giyen Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz'e gidip sonrasında kulübüne dönmesinin doğru bir hamle olduğunu da vurgulayan Montella, şöyle konuştu:

"Demir Ege geçen sene Avrupa'ya giderek çok doğru bir adım attı. Oranın şartlarında önemli performanslar verdi. Geri gelerek de kendisini gösterme fırsatı yakalayacak. Kendisini ilgiyle takip ediyoruz ve ilerleyen günlerde göreceğiz inşallah."