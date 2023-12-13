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Spor

Vincenzo Montella'dan Enis Destan'a yakın takip

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan'ı yakından takip ediyor.

Fanatik13 Aralık 2023 Çarşamba 12:51 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan Enis Destan'a yakın takip
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Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan gösterdiği performansla şimdiden EURO 2024'e göz kırpıyor.

Ümit Milli Takımımız'ın formasını giyen Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan'ın, A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından yakın takibe alındığı öğrenildi.

Montella'nın, Karadeniz ekibi adına Süper Lig'de 2 ve Türkiye Kupası'nda 1 gol atan 21 yaşındaki oyuncuya, EURO 2024 öncesi yapılacak hazırlık maçlarının aday kadrosunda şans verebileceği konuşuluyor.

ENİS DESTAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

21 yaşındaki golcü, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 3 gol attı, 2 de asist yaptı.

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