Vincenzo Montella'dan Enis Destan'a yakın takip

Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan gösterdiği performansla şimdiden EURO 2024'e göz kırpıyor.

Ümit Milli Takımımız'ın formasını giyen Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan'ın, A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından yakın takibe alındığı öğrenildi.

Montella'nın, Karadeniz ekibi adına Süper Lig'de 2 ve Türkiye Kupası'nda 1 gol atan 21 yaşındaki oyuncuya, EURO 2024 öncesi yapılacak hazırlık maçlarının aday kadrosunda şans verebileceği konuşuluyor.

ENİS DESTAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

21 yaşındaki golcü, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 3 gol attı, 2 de asist yaptı.