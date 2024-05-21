İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2024 Salı / 14 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,197
  • EURO
    34,9801
  • ALTIN
    2512.83
  • BIST100
    10959.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo Montella'dan EURO 2024 açıklaması
Spor

Vincenzo Montella'dan EURO 2024 açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF'nin sponsorluk anlaşmasında önemli açıklamalarda bulundu. EURO 2024 için hazır olduklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, kadro hakkında da konuştu. İşte detaylar...

21 Mayıs 2024 Salı 16:00 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan EURO 2024 açıklaması
ABONE OL

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sponsorluk anlaşmasına katıldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası için konuşan Montella, "Avrupa Şampiyonası yaklaştığı için heyecanlıyız. Son derece hazırız. Almanya'da çok destek bulacağımızı biliyoruz. En iyisini yapabileceğimiz biliyoruz." diye konuştu.

KADRO AÇIKLAMASI

"EURO2024 kadrosunda sürprizler olacak mı?" sorusuna cevap veren İtalyan teknik adam, "Canlı olarak ben ve çalışma arkadaşlarım 100'lerce maç izledi. Net fikirlerimiz var. 2 oyuncumuz Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak (Arda Güler, Salih Özcan) ve sonrasında bize katılacak. Ligleri bitenler var. Bazıları erken katılacak, bazıları 24'ünde galiba hafta içinde katılacak. Muhtemelen geniş bir yelpazemiz olacak, nihai kadro öncesi. Sahada da bazı detayları görmek isteyeceğiz. Net görünce nihai kadroyu belirleyeceğiz. U21 takımımıza çok önem veriyoruz. Onlarla hep birlikte olacağız sürekli. 7 Haziran'a kadar onlarla maç yapabiliriz, birlikte olacağız, bizle başlayıp U21'le devam edecek oyuncular olabilir. U21 ile A Milli Takım'ın sinerjisi çok önemli." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.