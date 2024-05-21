Vincenzo Montella'dan EURO 2024 açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sponsorluk anlaşmasına katıldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası için konuşan Montella, "Avrupa Şampiyonası yaklaştığı için heyecanlıyız. Son derece hazırız. Almanya'da çok destek bulacağımızı biliyoruz. En iyisini yapabileceğimiz biliyoruz." diye konuştu.

KADRO AÇIKLAMASI

"EURO2024 kadrosunda sürprizler olacak mı?" sorusuna cevap veren İtalyan teknik adam, "Canlı olarak ben ve çalışma arkadaşlarım 100'lerce maç izledi. Net fikirlerimiz var. 2 oyuncumuz Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak (Arda Güler, Salih Özcan) ve sonrasında bize katılacak. Ligleri bitenler var. Bazıları erken katılacak, bazıları 24'ünde galiba hafta içinde katılacak. Muhtemelen geniş bir yelpazemiz olacak, nihai kadro öncesi. Sahada da bazı detayları görmek isteyeceğiz. Net görünce nihai kadroyu belirleyeceğiz. U21 takımımıza çok önem veriyoruz. Onlarla hep birlikte olacağız sürekli. 7 Haziran'a kadar onlarla maç yapabiliriz, birlikte olacağız, bizle başlayıp U21'le devam edecek oyuncular olabilir. U21 ile A Milli Takım'ın sinerjisi çok önemli." dedi.