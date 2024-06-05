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  • Vincenzo Montella'dan EURO 2024 için kadro açıklaması! ''Aslında fikirlerim net''
Spor

Vincenzo Montella'dan EURO 2024 için kadro açıklaması! ''Aslında fikirlerim net''

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 0-0 sona eren İtalya maçının ardından konuştu. Montella, EURO 2024 kadrosuyla ilgili, 'Oyuncularımızı gördükten sonra kararım netleşecek.' sözlerini sarf etti.

5 Haziran 2024 Çarşamba 00:54 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan EURO 2024 için kadro açıklaması! ''Aslında fikirlerim net''
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A Milli Futbol Takımı'mız, özel maçta karşılaştığı İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Güzel akşamların böyle bir kötü hatıraları olabilir. Ozan için iyi hissiyatlarımız yok. Avrupa Şampiyonası öncesi böyle sakatlıklar yaşayınca daha da üzücü oluyor durum."

"Skordan memnunuz. 1-1 de bitebilirdi maç. Bazı kurgusal detayları düzeltebileceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz, güçlü bir rakip. Geliştirebileceğimiz noktalar da var. Bu şekilde devam edeceğiz."

"Burada olan bütün futbolcularımız, hak ettikleri için buradalar. Bu akşam itibarıyla iki futbolcumuz daha A Milli Takım forması giydi. Hem bugünün hem de yarının değerleri. Aslında fikirlerim net. Oyuncularımızı gördükten sonra kararım netleşecek."

"Geliştirebileceğimiz noktalardan biri derinliği iyi kapatmak. Özellikle bağlantıları topa sahipken daha iyi yönetebiliriz. Savunma arkasına sarkmaları da geliştirebiliriz. Bunlar geliştirebileceğimiz şeyler."

  • Vincenzo Montella
  • Milli Takım Teknik Direktörü
  • EURO 2024

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