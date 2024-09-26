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Spor

Vincenzo Montella'dan Eyüpspor'a ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a ziyarette bulundu.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 17:08 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan Eyüpspor'a ziyaret
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig kulüplerine yaptığı ziyaretler kapsamında bugün ekibiyle birlikte ikas Eyüpspor'un misafiri oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre; İtalyan teknik adam, yardımcıları Daniele Russo ve Pierpaolo Polino ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay eşliğinde Eyüpspor'un Kemerburgaz'da yer alan tesislerini ziyaret etti.

Montella ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın görüşmesinde Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş ve Kaleci Antrenörü Emrah Karakovan da yer aldı.

Açıklamada, "Türk ve dünya futbolu ile milli takıma ilişkin yapılan sohbet son derece samimi bir havada geçerken Montella ve yardımcıları daha sonra takımın antrenmanının tamamını izledi." denildi.

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