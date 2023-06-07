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Spor

Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe ile hakkında çıkan haberlere de cevap verdi

7 Haziran 2023 Çarşamba 20:35 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması
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İtalyan teknik adam, kendisi hakkında çıkan Fenerbahçe haberleri için, "30 yıldan fazla bir deneyimim var futbolda, birçok kez bu durumlarla karşı karşıya geldik. söylentiler olduğunda, birçok kez söylentiler doğru olmayabilir. O yüzden baktığınızda bunları yönetebilmek en önemli detay oluyor bizler için." dedi.

Montella ayrıca, "Herhangi bir karar alınacaksa, öncesinde başkanımızla oturup konuşmamız gerekiyor. Belki zamanımız olmadı şu ana kadar, belki maçtan sonra görüşeceğiz. Kararımızı o şekilde beraber vereceğiz. Başkanımızla, birbirimizi sevdiğimizin, bir dostluğumuzun olduğunu da saymamız gerekiyor. Gerçekten çok güzel bir ilişkimiz var başkanla. Maçtan sonra da gereken her şey konuşulacaktır. Ondan sonrası da verilen kararı herkes ona göre duyacaktır. Başkanımız hatta, her insan seçimlerinde özgürdür dedi. Karar vereceğim zaman da onun dediği gibi özgür hissediyorum. Oturup konuşacağız ve beraber önümüze bakacağız." sözlerini sarf etti.

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