İSTANBUL 33°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2024 Salı / 28 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6295
  • EURO
    35,5514
  • ALTIN
    2441.1
  • BIST100
    10364.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo Montella'dan kadro açıklaması!
Spor

Vincenzo Montella'dan kadro açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya ile oynanacak olan hazırlık maçından önce kadroda yer almayan isimler için açıklama yaptı.

4 Haziran 2024 Salı 21:24 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan kadro açıklaması!
ABONE OL

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kadroda yer almayan isimler için açıklamada bulundu.

Montella yaptığı açıklamada, "Son şampiyona karşı oynayacağız, çok önemli bir test. 2032'de EURO'yu beraber düzenleyeceğiz, iki ülke gayet iyi dost. Çok önemli bir akşam olacak." dedi.

EURO kadrosu için de konuşan İtalyan teknik adam, "7'sine kadar bütün kararlarım değişebilir ancak kadrodaki her oyuncuyu EURO'da bizimle olabileceğine inandığım için aldım. Bu seviyelerde futbolu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yusuf Yazıcı bize çok katkı verecek bir oyuncu, Oğuz da çok iyi bir sezon geçirdi ve onu orada görmek istedim." diye konuştu.

FERDİ, İSMAİL, İRFAN CAN

Vincenzo Montella ayrıca, "Ferdi'nin yorgunluğu vardı, riske etmedik. İrfan Can'ın sakatlığı vardı, kondisyonunu kazanabilmesi için yavaş yavaş fırsat veriyorum. İsmail Yüksek de sakatlığını atlatıyor ve gayet iyi gidiyor. Bu sabah Yunus Akgün'ün de ufak bir durumu oldu. Bu tarz hazırlık dönemlerinde bunlar olabiliyor." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.