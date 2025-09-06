İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo Montella'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri! ''Muazzam işlere imza atıyor''
Spor

Vincenzo Montella'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri! ''Muazzam işlere imza atıyor''

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya maçı öncesi Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. İtalyan çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu'nun milli takımda muazzam işlere imza attığını söyleyerek, 'Onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var.' dedi.

Haber Merkezi6 Eylül 2025 Cumartesi 14:23 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri! ''Muazzam işlere imza atıyor''
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya maçı öncesi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

İşte Montella'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"İSPANYA YAMAL'DAN İBARET DEĞİL"

"Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya sadece Yamal'dan oluşmuyor. Bu yüzden, bu tarz değerlendirmeleri çok iyi yapmak gerekiyor."

"HER TÜRLÜ SİLAHA SAHİBİZ"

"İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!"

"DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

"Dani Carvajal ve Rodri sakatlıktan döndü ama son maçta sonradan oyuna girdiler. Bizim için değişen bir şey yok. Sportif anlamda da bir futbolcunun sakatlıktan sonra sahalara dönmesi sevindirici. Onların kalitesi futbola katkı sağlıyor."

"ÇOK BÜYÜK BİR FUTBOLCU"

"Arda Güler, geçen sezonun sonlarından bu yana Real Madrid'de devamlılıkla oynamaya başladı. Arda Güler çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynar. Real Madrid'de daha geride gibi bu sezon ama Xabi Alonso farklı işler de yaptırdı. Rakibe göre de onu nerede oynatabileceğiz değişir."

"MUAZZAM İŞLERE İMZA ATIYOR"

"Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'da bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var."

"KARARI YARIN VERECEĞİZ"

"Orkun Kökçü de orta sahayı güçlendirmek için oynayacak mı, bilemiyorum. Değerlendirme yapacağız ve son durumlara bakacağız. Kararımızı yarın vereceğiz."

"YANIMIZDA OLACAK"

"Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu çok üzücü ve talihsizdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok üzgün. Onun gibi özellikleri olan bir oyuncuyu oynatamayacağız, bu da bizi üzüyor. Ancak yanımızda olacak ve bize destek verecek. Türk vatandaşı olmak benim için gurur olur."

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.