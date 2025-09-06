A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya maçı öncesi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

İşte Montella'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya sadece Yamal'dan oluşmuyor. Bu yüzden, bu tarz değerlendirmeleri çok iyi yapmak gerekiyor."

"İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!"

"Dani Carvajal ve Rodri sakatlıktan döndü ama son maçta sonradan oyuna girdiler. Bizim için değişen bir şey yok. Sportif anlamda da bir futbolcunun sakatlıktan sonra sahalara dönmesi sevindirici. Onların kalitesi futbola katkı sağlıyor."

"Arda Güler, geçen sezonun sonlarından bu yana Real Madrid'de devamlılıkla oynamaya başladı. Arda Güler çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynar. Real Madrid'de daha geride gibi bu sezon ama Xabi Alonso farklı işler de yaptırdı. Rakibe göre de onu nerede oynatabileceğiz değişir."

"Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'da bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var."

"Orkun Kökçü de orta sahayı güçlendirmek için oynayacak mı, bilemiyorum. Değerlendirme yapacağız ve son durumlara bakacağız. Kararımızı yarın vereceğiz."

"Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu çok üzücü ve talihsizdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok üzgün. Onun gibi özellikleri olan bir oyuncuyu oynatamayacağız, bu da bizi üzüyor. Ancak yanımızda olacak ve bize destek verecek. Türk vatandaşı olmak benim için gurur olur."