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  • Vincenzo Montella'dan maç öncesi çarpıcı açıklamalar! ''Herkes sakin olsun, biz hazırız''
Spor

Vincenzo Montella'dan maç öncesi çarpıcı açıklamalar! ''Herkes sakin olsun, biz hazırız''

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda maçından önce konuştu. Montella, 'Türk ruhunu sahaya yansıtmakta kararlıyız' ifadelerini kullandı.

6 Temmuz 2024 Cumartesi 21:12 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan maç öncesi çarpıcı açıklamalar! ''Herkes sakin olsun, biz hazırız''
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A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, EURO 2024 çeyrek finalinde karşılaşacağımız Hollanda maçından önce değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz, Türk ruhunu sahaya yansıtmakta kararlıyız. Taraftarımızla birlikte güçlüyüz. Burada bir maç yapıyoruz, herkes sakin olsun."

"Eksiklerimiz var. Merih, İsmail, Orkun gibi. Ancak oyuncularımızın adaptasyon sürecini çok kısalttığını biliyoruz ve gönlümüz çok rahat. Almanya maçında da üçlü bir düzenle oynamıştık hatırlarsanız."

"Cumhurbaşkanımız ilk günden beri bize desteğini verdi. Çok detaycı bir insan kendisi. Umarım bugün hem kendisine hem de Türk halkına güzel bir hediyeyle geliriz. Otelden çıkmadan önce son konuşmamızı yaptık takımla."

  • Vincenzo Montella
  • Türk ruhu
  • Hollanda maçı

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