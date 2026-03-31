Vincenzo Montella'dan rekor!

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Türkiye A Milli Futbol Takımı tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Montella, milli takımın başında çıktığı maç sayısıyla, Türkiye'yi çalıştıran tüm yabancı antrenörler arasında rekor kırdı.

GÖREVE BAŞLANGIÇ

Montella, Stefan Kuntz'dan boşalan Türkiye A Milli Takımı teknik direktörlüğüne 21 Eylül 2023 tarihinde getirildi.

31.MAÇINA ÇIKTI

51 yaşındaki teknik adam, Kosova maçıyla beraber Milli Takım başında 31. maçına çıktı. İtalyan teknik adam 1.87 puan ortalamasıyla, 30 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

GALİBİYET SAYISI REKORU

Montella yönetimindeki milli takım, toplamda 17 galibiyet elde ederek, Türkiye'de görev yapan yabancı antrenörler arasında en çok galibiyet alan isim oldu. Bu galibiyetlerin yarısı deplasmanda alındı.

MAÇ BAŞINA PUAN ORTALAMASI

Montella döneminde milli takım, maç başına yaklaşık 1.87 puan ortalamasıyla istikrarlı bir performans sergiledi. Bu oran, görevi sırasında takımın uluslararası maçlarda aldığı sonuçların istatistiksel bir göstergesi olarak öne çıktı.

TURNUVA PERFORMANSI

Montella'nın göreve gelmesiyle Türkiye, Euro 2024 Elemeleri ve hazırlık maçları dahil olmak üzere uluslararası arenada önemli bir ilerleme kaydetti. EURO 2024'te son 16 başarısı gösteren Milli Takımımız, son 16 turunda Hollanda'ya elenmişti.