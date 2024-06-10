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  • Vincenzo Montella'dan sürpriz karar! Yasin Özcan Milli Takım kadrosuna dahil edildi
Spor

Vincenzo Montella'dan sürpriz karar! Yasin Özcan Milli Takım kadrosuna dahil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Yasin Özcan, bugün A Milli Takım'ın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi. İşte detaylar...

DHA10 Haziran 2024 Pazartesi 10:40 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan sürpriz karar! Yasin Özcan Milli Takım kadrosuna dahil edildi
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, bugün A Milli Futbol Takımı'nın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 18 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Varşova'daki kampına katıldı.

A ve Ümit Milli Takımları, daha önceden belirlenen program çerçevesinde Polonya'nın başkenti Varşova'da kamp yapıyor. İki takım, Polonya - Türkiye A Milli özel maçını takiben, 11 Haziran'da karşılıklı bir antrenman maçı oynayacak.

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