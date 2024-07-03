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Spor

Vincenzo Montella'dan tarihi galibiyet sonrası açıklama! ''Türk yüreğiyle oynayan bir takım''

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek, çeyrek finale çıktığımız maçın ardından konuştu. Montella yaptığı açıklamada, 'Türk yüreğiyle oynayan bir takımımız var. Aslanlar gibi mücadele ediyorlar.' ifadelerini kullandı.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 00:54 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan tarihi galibiyet sonrası açıklama! ''Türk yüreğiyle oynayan bir takım''
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya'yı mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ...

"TAKIM RUHUNU YANSITTIK"

"Yorgunuz biraz, bu maç çok önemliydi. Takım ruhunu son dakikaya kadar yansıttık. Bu takım ruhunu ilk olarak Hırvatistan deplasmanında gördük. Futbolcularımız adına çok mutluyum."

"2008 RUHUNU YAKALADIK"

"İlk maçlarda takımın ruhunda ufak tefek aksaklıklar vardı ama bu maçla birlikte yeniden o ruhu aldık. galibiyet olarak 2008'i yakalamış durumdayız. Bu da bizim için çok önemli bir mutluluk."

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ DESTEKLİYOR"

"Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik. Her seferinde bize desteklerini iletiyor. Bugün bir kez daha fazlasıyla gururlanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ilk taraftarımız Cumhurbaşkanımız.

"ASLANLAR GİBİ MÜCADELE ETTİK"

"Adım adım gidiyoruz, sıradaki rakibimiz Hollanda. Aslanlar gibi mücadele eden bir rakibimiz var. Zihinsel ve fiziksel enerjimizi toplayıp yolumuza devam edeceğiz."

"TÜRK YÜREĞİYLE OYNAYAN BİR TAKIMIMIZ VAR"

"Gurur meselesi yapıyoruz, adım adım ilerliyoruz. Türk yüreğiyle oynayan bir takımımız var. Aslanlar gibi mücadele ediyorlar."

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