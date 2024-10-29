A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

4-4'LÜK INTER - JUVENTUS MAÇI

"İtalyan futbolu için güzel bir noktaydı, bu kadar açık oynanan bir maça sahip olmak bizim için alışılmadık bir durum. Tüm dünyada izlendi, goller, duygular, geri dönüşler, başarılar vardı."

INTER NEYİ KAÇIRDI?

"Genellikle net ve yer yer konsantrayon eksikliğiyle nasıl yapılacağını bildiği halde nakavt darbesini 3-4 kez indiremedi."

KENAN YILDIZ

"Kenan Yıldız adına çok mutluyum. Bu başarı en doğru zamanda geldi. Henüz 19 yaşında İtalya Derbisinde (Inter - Juventus) iki gol atan en genç oyuncu oldu. Bitiricilikte ve takım arkadaşlarıyla birlikte oynamada önemli bir etki yarattı. Türkiye'de onun hakkında çok konuşuluyor ve bunu hak ediyor."

"Maçı izlerken Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu çünkü o olgun ve zihinsel olarak gelişmiş bir çocuk. Davranışlarında asla hata yapmaz."

"Kenan, kaleye daha iyi hücum etmek için çalışmalı ve son 20 metrede daha iyi olmalı. Şu ana kadar hep olağanüstü goller attı, basit goller atmayı da öğrenmeli, dönen toplara ve duran toplara daha fazla çalışmalı."

KENAN YILDIZ'IN ROLÜ

"Motta'nın Kenan'ı milli takımda olduğu gibi sol dışta oynatarak iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. İkinci forvet olarak da oynayabilir, hatta belki bunu daha çok seviyordur. Ama şu an sol açıkta yıkıcı olabilir. Benim için onun rolü bu."

NAPOLI

Conte'nin Napoli'si için önümüzdeki üç maç İtalya şampiyonluğu için savaşmak adına bir sıçrama tahtası olabilir mi?

"Bu maçların ötesinde Napoli, Inter ile sonuna kadar şampiyonluk için savaşacak. Bunu onlara baskı yapmak için değil, onlara iltifat etmek için söylüyorum."

"DETAYLARI GÖZDEN KAÇIRMIŞ OLABİLİR"

"Geçen seneki şampiyonluk ve kendi güçlerinin farkında olmaları, agresifliklerinin bir kısmını kaybetmelerine neden olmuş olabilir mi?"

"İtalya ve Avrupa'da üst düzeyde geçirilen pek çok sezon, insanın kendi yeteneklerine olan inancını arttırır ama bazı detayları gözden kaçırmasına da neden olabilir. Inter'de her şeyi sıfırlamak için zamanları ve yetenekleri var ve bana öyle geliyor ki Simone'nin maç sonunda söyledikleri, olası bir sorunun kokusunu almış ve onu çözmeye hazır birinin sözleriydi."

THIAGO MOTTA

Balayının ardından Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta'nın üzerindeki baskı da artmaya başladı. San Siro'da kaybetseydi...

"Antrenörler baskıya alışkındır. Sonuçlar önemlidir ama onun projesi daha yeni başladı, onu şekillendirmek ve takımı tamamlamak, geliştirmek için nereye müdahale edeğini anlamak için zamana ihtiyacı var. Her seferinde sadece bir adım atabilir."

JUVENTUS ŞAMPİYON OLABİLİR Mİ?

"Bir şeyler eksik. Ancak tek bir yaz transfer döneminde mükemmel iş çıkaramazsınız. En az iki-üç yaz boyunca yatırım yapacak önemli bir bütçeniz varsa takımları tamamlarsınız. Bunu ben söylemiyorum, tarih söylüyor."

MONTELLA'NIN TAKIMI ROMA

"Floransa'daki çirkin yenilginin ötesinde paradoksal bir durum yaşanıyor. Son yıllarda Roma'yı Olimpico'da ne zaman izlesem 2001 şampiyonluğu atmosferini yeniden yaşıyormuş gibi hissediyorum. Sonra birkaç ay içinde her şey darmadağın oluyor. Taraftarlar protesto ediyor ve stada girmiyor. Roma taraftarları olmadan Roma da olmaz. Her şeyden önce onlarla aramızdaki ilişkiyi düzeltmemiz gerekiyor. 'Il Romanismo' boş bir kelime değildir. Roma'yı tecrübe eden herkes bunu bilir. Çok sayıda alternatifi var ama hangi taktiklerin oyunculardan en iyi şekilde yararlanabileceğini anlamak için içeriden incelemek gerekir. Ancak kağıt üzerinde Şampiyonlar Ligi bölgesi için savaşacak malzeme bu takımda var."

DANIELE DE ROSSI

"De Rossi'nin görevden alınması hakkında ne düşünüyorsunuz?"

"Üzüldüm çünkü Daniele bir arkadaş ve iyi biri. Ama kulübün tercihinin esasına girmiyorum. Bu karakterime uygun olmazdı."

"ROMA TEKLİF YAPSA?"

"Roma şu anda sana teklif yapsa ne yaparsın?"

"Türkiye'nin teknik direktörü olmaktan çok mutluyum ama bu beni çok zor bir durumda bırakır. Kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği ve kalbinin bir parçasını bıraktığı bir kulüpten çağrı alan herkes gibi davranırım."

MILAN

"Yukarı çıkabilirler ama yine de Theo ve Leao'yu kurtarmak zorundalar. Portekizliler sürekli sahada olmalı, önemli maçlara karar vermeli. Pulisic beni çok şaşırttı, somut ve etkili oynuyor, gol bölgesinde de çok etkili."

ANTONIO CONTE

"Antonio Conte'nin iyi bilinen ve çok önemli bir kişisel geçmişi var. Doğru mantaliteyi hemen vermeyi, çıtayı yükseltmeyi, birlikte hareket eden gruplar yaratmayı onun gibi çok az kişi başarabilir. Antrenörler arasında, seçimleriyle maçların gidişatını nasıl değiştireceğini herkesten çok o bilir."

A MİLLİ TAKIM

"Rakamlar ve rekorlar sizin zaten en iyi Türk teknik direktörleri arasında olduğunuzu söylüyor. Yine de her maç bir sınavdır."

"Bu bir teknik direktörün hayatı, her maç bir final ve hazırlanmak için çok az zamanınız var. Avrupa Şampiyonası sırasında grubun konsantrasyonunu yüksek tutmak kolaydır, sezon boyunca oyuncular lig ve kupa arasında kulüpleriyle meşgulken bu daha zordur. Ancak şu ana kadar takım bana sadece olumlu cevaplar verdi."