İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2023 Cumartesi / 12 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8793
  • EURO
    29,6611
  • ALTIN
    1693.14
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo Montella'dan Türkiye'ye EURO 2032 desteği! ''Türk stadyumları İtalya'dan daha iyi''
Spor

Vincenzo Montella'dan Türkiye'ye EURO 2032 desteği! ''Türk stadyumları İtalya'dan daha iyi''

Adana Demirspor'un eski direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin İtalya ile EURO2032 ev sahipliği için ortak adaylık başvurusu yapmasını değerlendirdi.

29 Temmuz 2023 Cumartesi 20:26 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan Türkiye'ye EURO 2032 desteği! ''Türk stadyumları İtalya'dan daha iyi''
ABONE OL

Geçtiğimiz 2 sezonda Adana Demirspor'u çalıştıran ve bu sezon başında görevinden ayrılan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye ile İtalya'nın EURO2032 ev sahipliği için ortak adaylık başvurusunda bulunmasını değerlendirdi.

"TÜRK STADYUMLARI DAHA İYİ"

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Montella, "Ortak adaylık kararına şaşırmadım, aksine sevindim. Türkiye'de Futbol için mükemmel stadyumlar var. Genel olarak bakarsak İtalyan stadyumlarının üzerinde bir kaliteye sahipler, en azından benim gördüğüm kadarıyla. Ayrıca antrenman tesisleri de çok üst düzey. Örneğin 2021 yılında Adana Demirspor henüz lige yeni çıkmış bir takımdı ama hali hazırda çok iyi organize olmuş bir kulüptü." dedi.

"SÜPER LİG, AVRUPA'NIN ALTINDA"

Süper Ligin kalitesinden de bahseden Montella, "Halen, Avrupa'nın büyük ligleri ile kıyaslanabilir lig değil Süper Lig. Ancak çok dengeli ve rekabetçi bir lig olduğunu söyleyebilirim. Taraftarlar ise sıra dışı. Deprem felaketi gibi hassas bir dönem geçirmelerine rağmen hiçbir şeyi eksik yapmadılar. O yüzden ortak adaylık başvurusunu destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella, Adana Demirspor'da geçirdiği 2 sezonda çıktığı 76 resmi maçta 38 galibiyet, 17 beraberlik, 21 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.